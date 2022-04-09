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Голова Сумської ОДА: Сумщині потрібна стіна на кордоні з Росією

9 квітня, 2022 субота
03:31
Новини Дмитро Живицький

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів, що поки немає впевненості, що напад росіян не відбудеться знову, варто задуматися над будівництвом фортифікаційних споруд та стіни на кордоні з РФ

Про це він заявив в інтерв’ю DW.

Чиновник насамперед відзначив, що на даний момент область повністю звільнена від російських терористів і грабіжників.

"Налагодження життя в громадах почалося відразу після звільнення: завезли гуманітарну допомогу, ліки. Відновлюємо водопостачання, електроенергію, газ там, де не було можливості відремонтувати під час окупації, бо окупанти не давали можливості відремонтувати і взагалі цілеспрямовано знищували інфраструктуру в населених пунктах. Заїжджаючи на танках, вони передусім розстрілювали трансформатори, газову розподільчу мережу. Зараз енергетики працюють 24/7. З мобільними операторами є домовленості, якщо немає електроенергії, то вони запускають свої вежі на бензинових чи дизельних генераторах, аби людям дати зв'язок, оскільки це для них важливо", - розповів Дмитро Живицький.

Також він відзначив, що, на жаль, кількість жертв збільшується щоденно.

"Ми знаходимо все нові й нові тіла загиблих. Тіла, які знаходимо зараз, зі слідами катувань, зі зв'язаними руками та ногами, застрелені після катувань пострілами в голову. Є кілька людей, які підірвалися на розтяжках та мінах, які загинули вже після звільнення області. Є люди, що підірвалися на міні в автомобілі і тяжко поранені", - додав голова ОДА.

Дмитро Живицький запевнив, що наші військові контролюють кордон в області, але частково він ще відкритий.

"У нас протяжність кордону одна з найбільших з країною-агресором. Це 564 кілометри, і контролювати таку ділянку вкрай проблематично. Загроза залишається досить серйозною. Ми спостерігаємо велике скупчення російських військ поблизу кордону з Україною у Сумській області. Але ми готуємося до "гарячого прийому", якщо вони захочусь знову піти через Сумську область. Але не рекомендуємо їм. Укріплюються блокпости, опорні пункти, і ми розуміємо, що на найближчі роки, навіть якщо ми швидко виграємо війну, якщо не буде політичної та ідеологічної зміни в Росії, то залишатися у стані спокою ми не можемо. Нам необхідно будувати таку собі лінію Маннергейма, укріплювати кордон. Я залишаюсь прихильником того, що має бути фізична стіна, яка буде непрохідною. Тобто такий набір технічних споруд, аби було неможливо сюди зайти. Також має бути серйозна система протиповітряної оборони. Бо те, що наші міста бомбардуються і обстрілюються з повітря, це серйозна проблема. Ми не можемо бути впевненими, що це не повториться знову", - сказав Дмитро Живицький.

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