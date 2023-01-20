Головна причина світової кризи - Путін і росія, - Яценюк на міжнародній конференції

Серед близько 10 тисяч учасників з 30 країн світу, зокрема, представники KPMG, Enel, Morgan Stanley, Tata, президенти компаній, керівники корпорацій, засновники організацій, економісти, експерти в галузі енергетики, сталого розвитку, аналітики, дослідники.

Яценюк підкреслив, що світ нині постав перед низкою великих викликів, першим із яких є розв’язана путіним війна: "Ми боремося і з викликами інфляції, високих відсоткових ставок, ізоляціонізму, ми боремося з енергетичною кризою, старінням населення, змінами клімату".

Але головна причина такої серйозної кризи, яка відбувається зараз у світі, - це Путін і росія, наголосив він.

Арсеній Яценюк звернувся до учасників конференції із переліком кроків, які не треба робити, а також які варто робити для подолання цих викликів.

Насамперед він звернувся до представників бізнесу не купувати російський газ: "Уся Європа була надзвичайно залежна від російського газу, адже Росія використовувала як зброю все, зокрема енергетику. Увесь ЄС опинився в заручниках надзвичайно агресивної російської політики. Тож номер один - не купуйте російський газ".

Він звернувся так само не купувати російську нафту, нагадавши, що в рамках санкцій Групою семи введена цінова межа для тих, хто веде бізнес, приміром, в Індії чи Китаї: "Раджу купувати російський "Уралс" не більш як за 30 доларів за барель. Це вигідно для вас і так само є найкращим шляхом, як зменшити російський воєнний бюджет".

"Звертаюся не уникати і не обходити санкції, запроваджені вільним світом проти росії. Не продавайте жодних товарів, які допомагають росії вести війну проти вільного світу", - наголосив він.

"Не інвестуйте в Росію. Робіть усе можливе, аби якомога швидше залишити Росію в разі, якщо ви маєте активи в РФ. Краще прорахувати збитки, аніж фінансувати вбивства невинних людей в центрі Європи", - підкреслив голова КБФ.

Арсеній Яценюк наголосив на важливості інвестувати в "зелену" енергетику та нові типи енергоресурсів. Він нагадав, що був категоричним противником "Північного потоку -2" і як перший прем’єр-міністр воєнного часу України "пояснював низці держав, зокрема Німеччині, що це неправильний шлях, яким вони ведуть свої країни": "Врешті це підтвердилося. На моє переконання, майбутнє за відновлюваною і атомною енергією. Під атомною енергетикою я маю на увазі добре убезпечені АЕС. США уже показали неймовірний прогрес у розробці нових атомних реакторів для світу. І ми переконані, що за цим майбутнє".

Голова КБФ також підкреслив, що демократія - це єдиний шлях для конкурентної та сильної економіки, для інвестицій в інновації: "Демократія - найкращий запобіжник проти тиранії та корупції. Це основа сталого майбутнього світу".

Із боротьбою за демократію, зазначив він, також пов’язана боротьба з популізмом.

"Вам потрібна стійкість і сміливість. Лише ті, хто знають, чого треба досягнути, і вірять в це, лише ті, хто мають стійкість і сміливість, - досягнуть найкращих результатів", - сказав Арсеній Яценюк.

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