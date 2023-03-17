Головним кроком України на шляху в НАТО є перемога над Росією, - міністр оборони Польщі Блащак
Українська перемога у війні з Росією стане найважливішим кроком на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Укрінформ.
Він заявив, що Варшава виступає на боці України в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції. Однак на сьогодні найважливішим завданням є гарантування того, що Україна вистоїть як суверенна держава.
"Ми повинні мобілізувати якомога більше військових, економічних і фінансових ресурсів, щоб виграти цю війну. Безперечно, перемога України є її найважливішим кроком до можливого вступу до структур НАТО",- сказав Блащак.
За його словами, на саміті НАТО у Вільнюсі буде "чудова нагода" поговорити про перспективи України у Північноатлантичному альянсі.
"На мою думку, фундаментальним принципом Альянсу є збереження відкритих дверей до НАТО для нових членів. Інтеграція України до європейської та євроатлантичної спільноти стане найкращою інвестицією для стабільності на нашому континенті", - підкреслив польський міністр.
- Нагадаємо, напередодні президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що найближчими днями Україна отримає від країни 4 з обіцяних 10 винищувачів МіГ-29.
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