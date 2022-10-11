Головний кіт Британії врятував резиденцію Ліз Трасс від лисиці

Відео з захисником опублікував телеканал Sky News.

На відео, опублікованому 10 жовтня видно, як Ларрі вступає в битву з вдвічі більшою за нього лисицею й успішно перемагає.

Це важливий для Ларрі момент, оскільки раніше "робоче місце" котика було під загрозою. У 2017 році Ларрі дорікнули, що він зовсім погано виконує свої обов'язки, особливо у порівнянні з іншими відомими домашніми улюбленцями відомств. Фотографи неодноразово ловили Ларрі сплячим, коли поруч спокійно бігали миші, а видання The Telegraph навіть повідомляло, що кіт може втратити роботу

Кіт Ларрі з 2011 року проживає в резиденції на Даунінг-стріт 10 і встиг стати улюбленцем усієї Британії та пережити не одного прем'єра країни. До офіційних обов'язків кота входить ловити мишей, зустрічати гостей, охороняти будівлю та перевіряти стан антикварних меблів.