Головнокомандувач ЗСУ Залужний назвав кількість російських військ на українському кордоні та окупованих територіях

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, передає Новинарня.

З його слів, дії РФ проти України та інших держав мають на меті руйнування системи міжнародної та європейської безпеки.

“Поблизу державного кордону та тимчасово окупованих територіях України в Криму та м. Севастополі розгорнуто 46 батальйонних тактичних груп, 12 тактичних груп, 2 ракетні бригади, 4 загони спеціального призначення, а також група катерів і група вертольотів. Загальна чисельність угрупування на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей складає понад 37 тис. осіб”, – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, навчання "Захід-2021" пройдуть 10 по 16 вересня на території і дев'яти полігонах Росії (Кирилівський, Струги червоні, Муліно, Погоново, Хмелівка, Правдинський, Добровольський, Дорогобуж, Вольський).

Із 22 до 30 вересня 2021 року на всіх основних військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів, відбудуться стратегічні командно-штабні військові навчання оборонного характеру "Об'єднані зусилля-2021".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ має наміри провести широкомасштабну агресію проти України на Донбасі