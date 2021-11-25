Головою Інтерполу вибрали генерала з ОАЕ, якого звинувачували у тортурах

Про це повідомляє France 24.



Новим президентом Інтерполу терміном на чотири роки став Ахмед Нассер Аль-Раїсі з Об’єднаних Арабських Еміратів.



Його кандидатуру підтримали 68.9% країн-членів організації.



У жовтні 2020 року 19 неурядових організацій, у тому числі Human Rights Watch, висловили стурбованість можливим вибором Аль-Раїсі головою Інтерполу, якого вони назвали "частиною апарату безпеки, який продовжує систематично націлюватись на мирних критиків".

Генерал Аль-Раїсі, очільник сил безпеки ОАЕ, буде виконувати переважно церемоніальну роль.Численні правозахисні групи та депутати Європарламенту висловлювали занепокоєння через його кандидатуру. У Франції та Туреччині проти Аль-Раїсі висували звинувачення в "тортурах" політичних в'язнів в ОАЕ.11 листопада троє членів Європарламенту написали листа до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, щоб попередити про вплив призначення генерала на Інтерпол."Обрання генерала Аль-Раїсі підірве місію та репутацію Інтерполу та серйозно вплине на здатність організації ефективно виконувати свою місію", - йдеться у листі.