Головою Інтерполу вибрали генерала з ОАЕ, якого звинувачували у тортурах
У четвер, 25 листопада, новим головою Інтерполу було обрано Ахмеда Нассера Аль-Раїсі з ОАЕ, якого звинувачували в порушенні прав людини
Про це повідомляє France 24.
Новим президентом Інтерполу терміном на чотири роки став Ахмед Нассер Аль-Раїсі з Об’єднаних Арабських Еміратів.
Його кандидатуру підтримали 68.9% країн-членів організації.
Генерал Аль-Раїсі, очільник сил безпеки ОАЕ, буде виконувати переважно церемоніальну роль.
Численні правозахисні групи та депутати Європарламенту висловлювали занепокоєння через його кандидатуру. У Франції та Туреччині проти Аль-Раїсі висували звинувачення в "тортурах" політичних в'язнів в ОАЕ.
11 листопада троє членів Європарламенту написали листа до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, щоб попередити про вплив призначення генерала на Інтерпол.
"Обрання генерала Аль-Раїсі підірве місію та репутацію Інтерполу та серйозно вплине на здатність організації ефективно виконувати свою місію", - йдеться у листі.
- У жовтні 2020 року 19 неурядових організацій, у тому числі Human Rights Watch, висловили стурбованість можливим вибором Аль-Раїсі головою Інтерполу, якого вони назвали "частиною апарату безпеки, який продовжує систематично націлюватись на мирних критиків".
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