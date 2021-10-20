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Головреда Bild, який критикував Путіна і Меркель, звільнили з посади після повідомлень про його стосунки зі співробітницею

20 жовтня, 2021 середа
20:46
Світ

Шеф-редактора німецького видання Bild Юліана Райхельта, за керівництва якого газета жорстко критикувала президента РФ Володимира Путіна, канцлерку ФРН Ангелу Меркель і президента України Володимира Зеленського, звільнили з посади після публікації розслідування The New York Times про його стосунки зі співробітницею

Про це повідомляє DW.

Звільнення відбулося на тлі придбання видання концерном Axel Springer.

"Юліан Райхельт забезпечив чудовий журналістський розвиток Bild і подарував бренду перспективу, створивши (телеканал - ред.) Bild LIVE. Ми з задоволенням продовжили б разом з Юліаном Райхельта шлях культурного оновлення Bild, розпочатий видавництвом і редакцією. Однак тепер це неможливо", - сказав очільник концерну Axel Springer Матіас Депфнер.

За даними The New York Times, Райхельт використовував свою посаду для схиляння молодої співробітниці видання до інтимного зв'язку з ним.

У Axel Springer повідомили, що провели перевірку та дізналися, що Райхельт навіть після попередньої перевірки навесні 2021 року не розмежовував роботу і приватне життя, про що не сказав роботодавцеві.

"За результатами розслідувань в пресі підприємство в останні дні дізналося нову інформацію про поведінку Юліана Райхельта. Підприємство перевірило ці дані. При цьому керівництво дізналося, що Юліан Райхельт і після завершення перевірки навесні 2021 року не розмежовував особисту і професійну сфери і збрехав в цьому відношенні керівництву концерну", - повідомили у Axel Springer.

При цьому в концерні зазначили, що під час внутрішньої перевірки щодо Райхельта "ніколи не йшлося" про сексуальні домагання, проте проти нього висунули звинувачення у "зв'язку за взаємною згодою" зі співробітницями редакції Bild.

Можливими зловживаннями службовим становищем із боку Райхельта раніше цікавились і німецькі ЗМІ. У березні 2021 року журнал Der Spiegel писав про внутрішню перевірку концерном Axel Springer головреда Bild - у статті "Тра**тись, підвищувати, звільняти" ("Vögeln, födern, feuern") йшлося, що за керівництва виданням Bild Райхельта у редакції було створено ворожу для жінок атмосферу.

Крім того, журналістка Юліане Леффлер із конкуруючого з Axel Springer видавництва Ippen-Verlag і співробітники німецького видання Handelsblatt також працювали над цією темою, проте їхні роботи не було опубліковано.

Після публікації розслідування The New York Times у газеті Frankfurter Rundschau, що належить видавництву Ippen-Verlag, вийшло інтерв'ю з Леффлер, у якому йшлося про заборону видавництвом публікації розслідування про Райхельта.

Щодо роботи журналістів Handelsblatt The New York Times пише, що опублікувати їх завадило особисте втручання головреда Bild.

Відставка Райхельта сталася на тлі придбання концерном Axel Springer не лише видання Bild, але й американських впливових видань Politico, Business Insider та низки інших.

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