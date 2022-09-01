"Гончаренко центр" у Чернівцях разом з художником Сашком Даниленком зібрав майже 90 тисяч грн для Миколаївського зоопарку

Чернівецький "Гончаренко центр" разом з художником-ілюстратором Сашком Даниленком провів акцію на підтримку Миколаївського зоопарку. Під час акції, за благодійний внесок на користь звіринця, усі охочі могли отримати свій портрет, намальований художником. На портретах учасники акції позують з улюбленими тваринами. За підсумками акції звіринець отримав від учасників 87303,8 грн.

З самого початку війни Миколаїв перебуває під постійними обстрілами. Через це Миколаївський зоопарк, який має найбільшу в Україні колекцію тварин, зачинено. Усі мешканці зоопарку потребують належного догляду та утримання, попри гостру ситуацію в області та нестачу коштів.

Як розповіла адміністраторка "Гончаренко центру" Оксана Кравцова, ідея допомогти Миколаївському зоопарку спала їй на думку, коли вона побачила, як тварини страждають від російської агресії. «Я запропонувала акцію, оскільки бачила, як важко зоопарку. Ми долучили талановитого художника Сашка Даниленка. За донат кожен з учасників отримав від нього чудовий портрет з тваринкою, а гроші пішли на справжніх тварин», - поділилась волонтерка.

Сашко Даниленко - український художник-ілюстратор - одразу відгукнувся на пропозицію волонтерів. «Під час війни підтримка потрібна усім, не лише людям. В Миколаївського зоопарку наразі складні часи, не вистачає коштів на утримання тварин. Тому я одразу погодився взяти участь в акції. Дуже приємно малювати людей із добрим серцем. Тих у кого є улюбленець – я зображував з ним, а в кого нема, то домальовував», - зазначив митець.

За словами народного депутата, засновника мережі "Гончаренко центрів" Олексія Гончаренка, допомога тваринам це теж один з напрямків діяльності центрів. «Ми з самого початку війни займаємось волонтерською діяльністю. Людяність, турбота про беззахисних – це і є справжня цивілізованість, це те, що відрізняє нас від орків. Для нас, українців, важливо залишатись людьми навіть в найскладніших обставинах. Ми допомагаємо Миколаївському зоопарку, адже тварини не можуть ані виїхати з Миколаєва, ані допомогти собі власноруч», - наголосив засновник волонтерської мережі.

Для довідки: "Гончаренко центри" є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.