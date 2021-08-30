Google Japan працює над додатком для бігунів з порушенням зору

Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.



Людина прикріплює до живота смартфон з встановленою спеціальною програмою-додатком. Камера смартфона використовує штучний інтелект розпізнавання зображень для того, щоб аналізувати положення свого власника щодо лінії, проведеної по землі.



Якщо людина знаходиться на правильному шляху, пристрій видає м'який звук. Якщо ж вона відхиляється від маршруту, звук стає голоснішим.

Google висловлює намір удосконалити систему з тим, щоб вона справлялася зі своїм завданням навіть тоді, коли лінію покривають опале листя або бруд.