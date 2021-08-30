Google Japan працює над додатком для бігунів з порушенням зору
Компанія Google Japan розробляє додаток , що дозволить людям з порушеннями зору самостійно здійснювати пробіжки
Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.
Людина прикріплює до живота смартфон з встановленою спеціальною програмою-додатком. Камера смартфона використовує штучний інтелект розпізнавання зображень для того, щоб аналізувати положення свого власника щодо лінії, проведеної по землі.
Якщо людина знаходиться на правильному шляху, пристрій видає м'який звук. Якщо ж вона відхиляється від маршруту, звук стає голоснішим.
Google висловлює намір удосконалити систему з тим, щоб вона справлялася зі своїм завданням навіть тоді, коли лінію покривають опале листя або бруд.
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