Замість міноборони РФ у пошуку видає статтю про міністерство у "Вікіпедії", соціальні мережі в Facebook та "ВКонтакте" та канал YouTube.

Водночас сайт Міністерства оборони України й надалі видає першим у пошуку.



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