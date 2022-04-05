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Google видалив сайт міністерства оборони Росії з пошуку

5 квітня, 2022 вiвторок
20:42
війна з Росією Google

Google повністю видалив з пошукової видачі сайт міністерства оборони Російської Федерації

Замість міноборони РФ у пошуку видає статтю про міністерство у "Вікіпедії", соціальні мережі в Facebook та "ВКонтакте" та канал YouTube.

Водночас сайт Міністерства оборони України й надалі видає першим у пошуку.

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