Google відклав вихід співробітників в офіси до 2022 року

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У компанії заявили що, працівникам буде надано вихідні дні 22 жовтня і 17 грудня цього року.



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"Дорога до відновлення, яку нам належить пройти, може виявитися трохи довшою і складнішою, ніж ми сподівалися.", - йдеться у листі-зверненні до співробітників.

Працівників Google пускатимуть до офісів лише при завершеній вакцинації від COVID-19