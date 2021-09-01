Google відклав вихід співробітників в офіси до 2022 року
Компанія Google оголосила про перенесення виходу співробітників у офіси до 10 січня 2022 року через коронавірус
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У компанії заявили що, працівникам буде надано вихідні дні 22 жовтня і 17 грудня цього року.
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"Дорога до відновлення, яку нам належить пройти, може виявитися трохи довшою і складнішою, ніж ми сподівалися.", - йдеться у листі-зверненні до співробітників.
- Працівників Google пускатимуть до офісів лише при завершеній вакцинації від COVID-19
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