Google впроваджуватиме нескінченну стрічку пошуку на мобільних пристроях
Google впроваджуватиме безперервну прокрутку результатів на мобільних пристроях
Про це йдеться у корпоративному блозі Google.
"Сьогодні ми робимо перегляд результатів більш простим та інтуітивно зрозумілим за допомогою безперервної прокрутки на мобільних прстроях. Тепер, коли ви досягнете нижньої частини сторінки результатів пошуку на своєму телефоні, наступний набір результатів автоматично завантажиться з відповідною інформацією", - йдеться у повідомленні.
У Google пояснили, що потрібний результат найчастіше можна знайти на перших сторінках, іноді необхідно продовжити пошук. Так, більшість людей, яким потрібна додаткова інформація, зазвичай проглядають до чотирьох сторінок результатів пошуку.
Зазначається, що завдяки цьому оновленню люди зможуть легко проглядати багато різних результатів, перш ніж натиснути кнопку "Дізнатися більше".
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