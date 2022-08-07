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Google заблокував YouTube-канал держкорпорації "Ростех", - росЗМІ

7 серпня, 2022 неділя
11:20
Світ Google

Компанія Google повідомила російській держкорпорації "Ростех" про блокування її YouTube-каналу у зв'язку з санкціями

Про це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що Google заблокував канал російській держкорпорації "Ростех", це був канал про російську техніку, інженерів і розробки, який дивилися "майже 45 тисяч підписників і сотні тисяч глядачів на рік".

У "Ростеху" заявили, що були готові до цього і заздалегідь перенесли все відео на російську платформу Rutube.

Відомо, що 8 із 9 керівників оборонного гіганта “Ростех” не перебувають під санкціями ЄС і партнерів. Корпорація “Ростех” є ключовою структурою російського оборонно-промислового комплексу, до якої входять понад 700 компаній і організацій, зокрема АВТОВАЗ, КАМАЗ, “Вертольоти Росії”, “Уралвагонзавод”, “Роселектроніка”, Концерн Калашніков та інші.

  • 29 липня Міністерство фінансів США наклало санкції на Росію. Вашингтон та кілька ключових економічних союзників заборонять імпорт російського золота. До санкційного списку потрапили 70 організацій, які мають вирішальне значення для ВПК Росії, включно з корпорацією "Ростех".

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