Гордіть всього світу. Залужний розповів партнерам про звитяги українських воїнів
Західні генерали захоплюються тим, як ЗСУ тримають оборону і б'ють окупантів.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про оборону України від Росії та подвиги українських захисників високим військовикам зі Сполучених Штатів Америки та НАТО.
Залужний мав провів телефонну розмову з командувачем Європейським командуванням Збройних сил США, верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
"Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії РФ. Було приємно почути й переказую слова генералів всьому українському народові, що наші військові, наш президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу. Вдячний за підтримку і розраховую на подальшу дієву допомогу з боку партнерів силам оборони держави!", - написав Залужний.
- Нагадаємо, в ЗСУ показали, як байрактар знищив колону російського війська на Житомирщині.
- Залужний розповів, як боротися з окупантами: План простий: бачиш, можеш - знищуй!
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