Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про оборону України від Росії та подвиги українських захисників високим військовикам зі Сполучених Штатів Америки та НАТО.

Залужний мав провів телефонну розмову з командувачем Європейським командуванням Збройних сил США, верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії РФ. Було приємно почути й переказую слова генералів всьому українському народові, що наші військові, наш президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу. Вдячний за підтримку і розраховую на подальшу дієву допомогу з боку партнерів силам оборони держави!", - написав Залужний.

Нагадаємо, в ЗСУ показали, як байрактар знищив колону російського війська на Житомирщині.

Залужний розповів, як боротися з окупантами: План простий: бачиш, можеш - знищуй!



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