Горить аеропорт Кабулу
В міжнародному аеропорті Кабулу, через який наразі намагаються вирватися з Афганістану дипломати і заможні біженці, сталася пожежа
Про це попереджає посольство Сполучених Штатів Америки в Афганістані, що просить враховувати дану обставину тим, хто зараз збирається вилетіти з країни, передає Еспресо.TV.
"Ситуація з безпекою в Кабулі швидко змінюється, зокрема аеропорту. Є повідомлення про пожежу в аеропорту, тому ми інструктуємо громадянам США лишатися на місці", - йдеться у повідомленні.
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Бажаючих оформити в посольстві виїздні документи просять це робити онлайн.
Є також наразі не підтверджені повідомлення з місця подій про нібито обстріл летовища.
Там зараз перебувають дипломати США та країн Європи, а також обмежений іноземний контигент та група біженців.
- Нагадаємо, світський президент Афганістану Ашраф Гані мирно віддав владу талібам і вилетів до Таджикістану.
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