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Горить аеропорт Кабулу

15 серпня, 2021 неділя
19:31
Світ

В міжнародному аеропорті Кабулу, через який наразі намагаються вирватися з Афганістану дипломати і заможні біженці, сталася пожежа

Про це попереджає посольство Сполучених Штатів Америки в Афганістані, що просить враховувати дану обставину тим, хто зараз збирається вилетіти з країни, передає Еспресо.TV.

"Ситуація з безпекою в Кабулі швидко змінюється, зокрема аеропорту. Є повідомлення про пожежу в аеропорту, тому ми інструктуємо громадянам США лишатися на місці", - йдеться у повідомленні.

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Бажаючих оформити в посольстві виїздні документи просять це робити онлайн.

Є також наразі не підтверджені повідомлення з місця подій про нібито обстріл летовища.

Там зараз перебувають дипломати США та країн Європи, а також обмежений іноземний контигент та група біженців.



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