Гороскоп на лютий 2023 року

З ерою Водолія суспільство переходить на новий рівень стандартів та цінностей. Епоха Водолія – це відхід від традиційних норм існування старого світу, розвиток і часто непередбачуваність. Формуються нові стандарти з новими правилами та порядками. Безперечно, це складні процеси. І пережити їх не так просто. Та попереду нас чекає Відродження. Зараз минуле щільно перетинається з майбутнім. Йде боротьба старих порядків з новими. Та з часом ці два світи відійдуть одне від одного на достатньо велику відстань, формуючи стійкі паралельні прямі, якими й заведено вважати самодостатній символ Водолія.

Основна риса лютого для всіх знаків зодіака – приділяйте більше уваги рідним та близьким.

Овен

У першій декаді місяця Овнам необхідно зробити правильне розставлення цілей, планів та завдань. Перша декада – визначення напрямків та стратегій. А далі вже необхідно діяти. У лютому біля вас завжди будуть люди, які підтримують у потрібний час. У вас відкривається вікно можливостей для початку нових перспективних справ. Не нехтуйте допомогою друзів. Лютий готує для вас успіх, любов та дружню допомогу. Результати побачите вже наприкінці місяця. Вірте в себе та у своїх близьких!

Телець

Для Тельців лютий підготував грошові надходження, покровителя/покровительку та тверде плече друзів. Особисте життя піде на підйом. З’являться нові цікаві плани для особистого розвитку. Можливе зачаття нового життя - дитини.

Але й розслаблятись не слід. Будьте уважні на роботі й не забувайте коректно контролювати власних дітей (якщо вони у вас вже є).

Близнюки

Подбайте про своїх рідних та близьких. У цей час вони будуть найбільше потребувати вашої уваги. Не забувайте й про себе. Третя декада лютого принесе вам дивіденди у вигляді власних досягнень/успіхів. Все правильно започатковане в лютому реалізується протягом першої половини 2023 року.

Рак

Присвятіть більше часу в цей місяць рідним та близьким. Проявляйте ініціативу в робочому колективі. Більше часу слід приділяти власним дітям, попри їхній вік. Розмовляйте з ними, як друзі. Не сваріть і не повчайте. Добра дружня бесіда важливіша та дієвіша за банальне «читання моралей». Існує ймовірність виникнення фінансових проблем. Уникайте дорогих покупок в першу декаду місяця. Розвивайтесь, шукайте своє хобі, зростайте на кар’єрному шляху. У вас все справдиться.

Лев

Будьте надмірно уважні та працелюбні. Особливо в першу декаду місяця. Від цього залежатиме ваш подальший успіх. Уникайте скандалів та мови ворожнечі. Друга декада лютого вимагає вашої уваги для рідних і близьких. Третя декада лютого принесе паростки успіху, засіяні в першій декаді, якщо будете дотримуватись усіх побажань стосовно перших двох декад.

Діва

На першому місці – сімейні стосунки. У роботі — долучайтесь до партнерства з друзями. На горизонті – перспективні плани й проєкти. Будьте уважні та сконцентровані. Не проґавте свій шанс. З середини місяця справи підуть на підйом. А близькі люди/кохана людина будуть вашим надійним тилом.

Терези

Місяць стане калейдоскопом подій. Робота, сім’я, стосунки – усе буде гармонійно кружляти довкола вас. У першій декаді не забувайте приділяти більше уваги господарці у власній оселі. Діти, родинне коло та улюблені справи – все це принесе гармонію у ваше серце. На додаток – спробуйте займатися спортом, якщо ще не розпочали. Друга половина місяця обіцяє кохання та приємне нове знайомство.

Скорпіон

Попрацюйте руками у власній оселі. Відремонтуйте його чи придбайте новий декор. Подбайте про свою родину. Важливо приділяти більше часу спілкуванню та теплим бесідам в колі сім’ї. Початок місяця обіцяє зустрічі, знайомства, події та перемовини на майбутній розвиток у роботі. Вчіться новому. Лютий – це ваш місяць. Місяць любові та добрих друзів.

Стрілець

Період протистоянь у вас підходить до завершення. Успіх в роботі повертається до вас обличчям. Покупки будуть вдалими, а поїздки – успішними. Ви не залишитесь на самоті. Друзі та близькі люди в лютому згуртовуються довкола вас. Спробуйте дозволити собі трохи розпружитись та знайдіть трохи часу для відпочинку. Загалом цей місяць сприятливий для вас.

Козеріг

Не понижайте планку своїх можливостей. Ви будете ментально розвиватись при певній частці кмітливості та великій частці ваших добрих вчинків. Навколо вас розпочне формуватись коло нових і цікавих людей. Обдумані дорогі покупки можуть у майбутньому принести гарні дивіденди. Не обділяйте своєю увагою рідних та близьких людей. Не бійтесь нових знайомств. І пам’ятайте, що милосердя – ваша сильна сторона.

Водолій

Плануйте на далеку перспективу, попри нестабільність реального часу. Плоди почнете збирати вже з середини весни. Приділяйте більше уваги дітям. Лютий - сприятливий час для покращення житлових умов та фінансового положення. Бережіть рідних. Потрібно частіше з ними спілкуватись. В кінці місяця дозвольте собі цікаву поїздку.

Риби

Лютий буде для вас добрим. У першій половині знайдіть більше часу для роботи. Вам потрібно займатися тією справою, яку ви відкладали довгий час. Вас чекатиме успіх. Лютий ви проживете в оточенні любові, підтримки та уваги, яка в перспективі принесе плоди кар’єрного росту. На завершення місяця вас чекатимуть гарні новини та добре самопочуття. Будуйте не тільки свій зовнішній дім, а й внутрішній.

І на завершення

Лютий – час великого таїнства. Зима зустрінеться з весною і принесе усім нам великі надії на добро та хороші новини. Цей час називається – Стрітення. Людство затамувало подих в надії та очікуванні добрих новин під непомітними рухами природних процесів.