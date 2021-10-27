Готові укласти контракт про транзит 45 млрд кубометрів газу на рік, але РФ не відповідає, - очільник Оператора ГТС

Про це Макогон сказав у інтерв'ю ТСН.



"Ми наполегливо пропонуємо, якщо є зацікавленість американської та німецької сторін, вже зараз подовжити транзитний контракт – не чекаючи до 2024 року. Можливість є. Хоч сьогодні ми готові підписати контракт на наступні 10–15 років з обсягами транзиту не менше 45 млрд куб. м газу на рік. Скажімо так, (Росія - ред.) не відповідає", - сказав Макогон.



При цьому очільник Оператора ГТС назвав дії РФ використанням газу як зброї.



"Як на мене, Росія вже використовує газ як зброю. Бо ми бачимо, що відбувається з ціною на газ, через що багато підприємств в Європі просто зупиняють свою роботу і деякі навіть оголошують банкрутство. Це підприємства хімічної промисловості, виробництва добрив тощо. Тому, з моєї точки зору, вже є підстави, щоб розглядати це, як використання енергетичної зброї", - сказав Макогон.



При цьому очільник Оператора ГТС навів дані про дії РФ, які свідчать про сприяння росіян газовій кризі в Європі та спонуканні ЄС до скорішого запуску "Північного потоку-2".



"За нашим аналізом, постачання газу Росією в Європу зменшилося десь на 10% стосовно 2018-19 рр. Що можна сказати про постачання газу до Європи нашою системою? Тільки цього року "Газпром" тричі зменшував обсяги фізичного транзиту газу. Вперше це відбулося 1 січня 2021 року, коли транзит зменшився зі 186 до 124 млн куб. м газу на добу. Вдруге – у вересні – до 109 млн. Втретє – з 1 жовтня – до 85 млн куб. м. Хоча, слід зазначити, що "Газпром" сплачує за транзит 109 млн куб. м. Від керівництва РФ ми чуємо, що вони планують збільшити постачання в Європу. Але наразі фактичні дані нам показують, що ці постачання вони зменшують. ... Вони зменшували закачування газу (до європейських сховищ - ред.). Статистика каже, що сховища газу, які розташовані в Європі та контролюються "Газпромом", заповнені набагато менше за інші сховища. Тому - так, можна сказати, що вони не заповнювали влітку сховища, як вони це робили завжди. І фактично в цю зиму Європа входить з історично мінімальними запасами газу в європейських сховищах. Чому вони це робили? Це зрозуміло - бо вони дуже хочуть запустити "Північний потік-2". Він вже добудований, і вони створюють таку ситуацію, щоб максимально спонукати Європу до якомога швидшого запуску "Північного потоку-2". До речі, цього року "Газпром" не використовував потужності нашої ГТС у час, коли "Північний потік-1" та "Турецький потік" були на ремонті. Хоча РФ завжди докуповувала додаткові потужності, проте не цього року. Тому вони почали відбір газу з європейських ПСГ, щоб компенсувати це недопостачання газу в Європу. Тож є дуже багато фактів, які кажуть про те, що "Газпром", ну, скажімо, допоміг розвитку цієї кризової ситуації в Європі", - наголосив Макогон.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова запропонувати додатковий транзит до ЄС 55 млрд кубометрів газу.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що всім, хто хоче постачати газ через Україну, запропоновано знижку.

Радник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн заявив, що РФ близька до використання газу як зброї, але "Північний потік-2" не запустять до березня.