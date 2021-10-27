Готові укласти контракт про транзит 45 млрд кубометрів газу на рік, але РФ не відповідає, - очільник Оператора ГТС
Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Україна готова укласти з російським "Газпромом" контракт на 10-15 років про транзит до Європи щонайменше 45 млрд кубометрів газу на рік, але російська сторона не йде на контакт
Про це Макогон сказав у інтерв'ю ТСН.
"Ми наполегливо пропонуємо, якщо є зацікавленість американської та німецької сторін, вже зараз подовжити транзитний контракт – не чекаючи до 2024 року. Можливість є. Хоч сьогодні ми готові підписати контракт на наступні 10–15 років з обсягами транзиту не менше 45 млрд куб. м газу на рік. Скажімо так, (Росія - ред.) не відповідає", - сказав Макогон.
При цьому очільник Оператора ГТС назвав дії РФ використанням газу як зброї.
"Як на мене, Росія вже використовує газ як зброю. Бо ми бачимо, що відбувається з ціною на газ, через що багато підприємств в Європі просто зупиняють свою роботу і деякі навіть оголошують банкрутство. Це підприємства хімічної промисловості, виробництва добрив тощо. Тому, з моєї точки зору, вже є підстави, щоб розглядати це, як використання енергетичної зброї", - сказав Макогон.
При цьому очільник Оператора ГТС навів дані про дії РФ, які свідчать про сприяння росіян газовій кризі в Європі та спонуканні ЄС до скорішого запуску "Північного потоку-2".
"За нашим аналізом, постачання газу Росією в Європу зменшилося десь на 10% стосовно 2018-19 рр. Що можна сказати про постачання газу до Європи нашою системою? Тільки цього року "Газпром" тричі зменшував обсяги фізичного транзиту газу. Вперше це відбулося 1 січня 2021 року, коли транзит зменшився зі 186 до 124 млн куб. м газу на добу. Вдруге – у вересні – до 109 млн. Втретє – з 1 жовтня – до 85 млн куб. м. Хоча, слід зазначити, що "Газпром" сплачує за транзит 109 млн куб. м. Від керівництва РФ ми чуємо, що вони планують збільшити постачання в Європу. Але наразі фактичні дані нам показують, що ці постачання вони зменшують. ... Вони зменшували закачування газу (до європейських сховищ - ред.). Статистика каже, що сховища газу, які розташовані в Європі та контролюються "Газпромом", заповнені набагато менше за інші сховища. Тому - так, можна сказати, що вони не заповнювали влітку сховища, як вони це робили завжди. І фактично в цю зиму Європа входить з історично мінімальними запасами газу в європейських сховищах. Чому вони це робили? Це зрозуміло - бо вони дуже хочуть запустити "Північний потік-2". Він вже добудований, і вони створюють таку ситуацію, щоб максимально спонукати Європу до якомога швидшого запуску "Північного потоку-2". До речі, цього року "Газпром" не використовував потужності нашої ГТС у час, коли "Північний потік-1" та "Турецький потік" були на ремонті. Хоча РФ завжди докуповувала додаткові потужності, проте не цього року. Тому вони почали відбір газу з європейських ПСГ, щоб компенсувати це недопостачання газу в Європу. Тож є дуже багато фактів, які кажуть про те, що "Газпром", ну, скажімо, допоміг розвитку цієї кризової ситуації в Європі", - наголосив Макогон.
- Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова запропонувати додатковий транзит до ЄС 55 млрд кубометрів газу.
- Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що всім, хто хоче постачати газ через Україну, запропоновано знижку.
- Радник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн заявив, що РФ близька до використання газу як зброї, але "Північний потік-2" не запустять до березня.
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