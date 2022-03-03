Готують чергову провокацію: окупанти планують обстріляти село в Росії

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території.



"Тривожні повідомлення: росіяни могли направити реактивні системи залпового вогню біля прикордонного російського селища Попівка на свою територію", – пише Кулеба.



Він також зауважив, що окупанти можуть провести операцію під прапором України, аби після цього звинуватити нашу країну.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Росія може створити фальшиве відео, у якому нібито президент України Володимир Зеленський говорить про капітуляцію.

Російська Федерація почала створення фейкових сторінок українських бойових частин. Сторінки ворог веде українською.