Готують чергову провокацію: окупанти планують обстріляти село в Росії
У селі Попівка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, російські військові розгорнули "Гради" у бік РФ по ходу руху від українського кордону.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території.
"Тривожні повідомлення: росіяни могли направити реактивні системи залпового вогню біля прикордонного російського селища Попівка на свою територію", – пише Кулеба.
Він також зауважив, що окупанти можуть провести операцію під прапором України, аби після цього звинуватити нашу країну.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що Росія може створити фальшиве відео, у якому нібито президент України Володимир Зеленський говорить про капітуляцію.
- Російська Федерація почала створення фейкових сторінок українських бойових частин. Сторінки ворог веде українською.
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