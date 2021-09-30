Говорити про наближення "червоного" рівня небезпеки за розповсюдженням COVID-19 поки зарано, - Ляшко

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Говорити про те, що країна наближається до "червоного" рівня епідемічної небезпеки в будь-якому регіоні - зарано. Тенденції зростання є, але ні про жорсткий карантин, ні про локдаун сьогодні мова не йде", - сказав Ляшко.



Він зазначив, що на сьогодні жодна з областей України не відповідає "помаранчевій " або" червоній " зонам адаптивного карантину.

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