Говорити про наближення "червоного" рівня небезпеки за розповсюдженням COVID-19 поки зарано, - Ляшко
За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, говорити про наближення до "червоного" рівня епіднебезпеки у будь-якому регіоні - зарано
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Говорити про те, що країна наближається до "червоного" рівня епідемічної небезпеки в будь-якому регіоні - зарано. Тенденції зростання є, але ні про жорсткий карантин, ні про локдаун сьогодні мова не йде", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що на сьогодні жодна з областей України не відповідає "помаранчевій " або" червоній " зонам адаптивного карантину.
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