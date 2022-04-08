Громадська ініціатива Євромайдан SOS розшукує волонтерів для документування російських військових злочинів

Євромайдан SOS відкрив напрям документування, щоб доносити правду про воєнні злочини світу прямо зараз та сприяти міжнародному правосуддю в покаранні воєнних злочинців.



Для цього нам потрібні волонтери, які будуть записувати свідчення людей, які стали жертвами російської агресії.

Щоб стати документатором вам не потрібно мати спеціальною освіту - активісти організації проведуть детальний інструктаж та навчать, як правильно збирати свідчення.

Запис свідчень можливо проводити також і в онлайн форматі, а тому ви можете долучитися до групи волонтерів, навіть якщо зараз перебуваєте за межами України.

Якщо ви готові долучитися до команди волонтерів зверніться на сторінку Євромайдан SOS у Facebook.



