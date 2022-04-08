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Громадська ініціатива Євромайдан SOS розшукує волонтерів для документування російських військових злочинів

8 квітня, 2022 п'ятниця
13:22

Путін заявляє, що Росія атакує лише по військових об’єктах. Але насправді російська армія руйнує школи, лікарні, житлові будинки, вбиває дітей та цивільних, ґвалтує жінок

Євромайдан SOS відкрив напрям документування, щоб доносити правду про воєнні злочини світу прямо зараз та сприяти міжнародному правосуддю в покаранні воєнних злочинців.

Для цього нам потрібні волонтери, які будуть записувати свідчення людей, які стали жертвами російської агресії.

Щоб стати документатором вам не потрібно мати спеціальною освіту - активісти організації проведуть детальний інструктаж та навчать, як правильно збирати свідчення. 

Запис свідчень можливо проводити також і в онлайн форматі, а тому ви можете долучитися до групи волонтерів, навіть якщо зараз перебуваєте за межами України.

Якщо ви готові долучитися до команди волонтерів зверніться на сторінку Євромайдан SOS у Facebook.

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