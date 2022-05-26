Громадська організація "Допоможи фронту" передала українським захисникам необхідне спорядження

Про це повідомляється на сторінці організації в соцмережах.

Тепловізори, на які волонтери збирали кошти, були закупленні два тижні тому і вже працюють. Загалом їх було передано в 14 підрозділів по всій лінії фронту.

Крім тепловізорів, волонтери “Допоможи фронту” передали 40 біноклів, 9 квадрокоптерів, коліматорні та тепловізійні приціли, 5 автомобілів, 6 генераторів, 4 бензипили, близько 200 індивідуальних аптечок стандарту НАТО, саперні костюми, інструменти для розмінування, ноутбуки, павербанки, 300 спальних мішків, військову форму, продукти харчування і ще багато дрібніших, але не менш необхідних, на фронті речей.

Ці поїздки можливі завдяки активності українських благодійників, тим, хто не втомлюється і з дня в день працює на перемогу!

Стати благодійником "Допоможи фронту" можна на сторінці організації.