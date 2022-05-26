Громадська організація "Допоможи фронту" передала українським захисникам необхідне спорядження
Волонтери громадської організація "Допоможи фронту" передали на фронт українським захисникам 45 тепловізорів та інше необхідне спорядження
Про це повідомляється на сторінці організації в соцмережах.
Тепловізори, на які волонтери збирали кошти, були закупленні два тижні тому і вже працюють. Загалом їх було передано в 14 підрозділів по всій лінії фронту.
Крім тепловізорів, волонтери “Допоможи фронту” передали 40 біноклів, 9 квадрокоптерів, коліматорні та тепловізійні приціли, 5 автомобілів, 6 генераторів, 4 бензипили, близько 200 індивідуальних аптечок стандарту НАТО, саперні костюми, інструменти для розмінування, ноутбуки, павербанки, 300 спальних мішків, військову форму, продукти харчування і ще багато дрібніших, але не менш необхідних, на фронті речей.
Ці поїздки можливі завдяки активності українських благодійників, тим, хто не втомлюється і з дня в день працює на перемогу!
Стати благодійником "Допоможи фронту" можна на сторінці організації.
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