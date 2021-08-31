Громадяни, які з 1 вересня подадуть декларації, будуть мати додаткові можливості економії на податках, – Гетманцев

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

"Ми не плануємо вводити загальнообов'язкове декларування. Хоча я є прихильником загальнообов’язкового декларування, саме обов’язкового. Але ми не будемо цього робити зараз. Ми будемо стимулювати подання декларацій наших співгромадян шляхом надання їм додаткових можливостей економії на податках, додаткових вирахувань", – зазначив Гетманцев.

На думку нардепа, абсолютно правильним було б, якщо у громадянина є на утриманні людина 80-ти і більше років, то частину доходу можна було би звільнити від оподаткування.

"Якщо ви орендуєте квартиру "по-білому" і маєте документи, а не платите просто готівку, як у нас прийнято, то на суму оренди можна зменшити свій оподаткований дохід. Якщо ви купуєте туристичну путівку на відпочинок в Україні, ви маєте право на її вартість зменшити суму оподаткованого доходу. І через це ми хотіли би стимулювати декларування наших громадян. При чому зробити декларування не таким, як зараз, коли ви подаєте декларацію за себе, навіть якщо ви живете з партнером і дітьми у сім’ї, – я би наполягав на тому, щоб ми запровадили посімейне оподаткування. І домогосподарство могло подати декларацію й мати загальні вирахування на дітей, пенсіонерів – це теж зменшувало би об’єкт оподаткування", – повідомив Гетманцев.

Нагадаємо, Міністерство фінансів оприлюднило інструкції з проведення добровільного декларування.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вважає, що так звана податкова амністія, яка стартує в Україні з вересня, дозволить легалізувати "зарплати у конвертах".