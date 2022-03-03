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"Гроші вже пішли у банки": Зеленський заявив, що Україна повністю забезпечить виплати проіндексованих на 14% пенсій
З першого березня пенсії для українців проіндексовані на 14%.
Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський повідомив, що українці в усіх регіонах, які обпалені війною, отримають від держави усе необхідне, адже гуманітарні вантажі вже вирушили до них.
"Спеціально наголошую для українців старшого віку. Попри війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. Як це і має бути згідно з законом. З першого березня пенсії для українців проіндексовані на 14%. Гроші вже пішли у банки. Усі виплати будуть проведені повністю", – розповів він.
Міністр фінансів України Сергій Марченко додав, що фінансова система в Україні працює безперебійно та ефективно, навіть в умовах військового часу. Перевиконання надходжень до держбюджету у лютому становить 24 млрд грн.
"Ми виконуємо всі соціальні зобов’язання. Пенсії, зарплати, соцвиплати будуть виплачуватись вчасно та в повному обсязі. Продовжуємо комунікацію з нашими міжнародними партнерами. Всі вони єдині у підтримці України", – зауважує він.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав окупантів приреченими, а їхні обстріли мирних міст України - ознакою безпорадності.
- Стало також відомо, що в районах бойових дій українці, які залишилися без роботи, отримають по 6,5 тис. грн
- Крім цього, Зеленський заявив, що Україна вимагає від Росії виплатити матеріальні збитки за руйнівні дії окупаційних військ.
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