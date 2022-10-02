Грошовою одиницею на анексованих територіях України буде рубль, - росЗМІ

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Російські ЗМІ повідомляють, що українська гривня буде у розрахунку до 31 грудня 2022 року. "Бюджетне законодавство" на анексованих територіях буде застосовано 1 січня 2023 року.

2 жовтня 2022 року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" та тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

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