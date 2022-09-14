Група країн-кредиторів відтермінувала боргові виплати України до кінця 2023 року
Група кредиторів України уклала меморандум щодо виконання прохання України "Про скоординоване припинення обслуговування боргу до кінця 2023 року"
Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.
"Сьогодні ми виконали наше зобов'язання перед Україною про відстрочення обслуговування боргу, що дозволить уряду України направити додаткові ресурси на свої внутрішні потреби й добробут українського народу. Як і у випадку з нашою бюджетною підтримкою України на загальну суму 8,5 мільярда доларів, відстрочка обслуговування боргу - це ще один спосіб, яким Сполучені Штати підтримують Україну в її боротьбі з жорстокою війною Росії", - заявила міністерка фінансів Дженет Єллен.
Зазначається, що призупинення обслуговування боргу офіційними кредиторами послабить тиск на Україну й дозволить уряду збільшити соціальні витрати перед обличчям невиправданої й неспровокованої агресії Росії, - йдеться у повідомленні.
"Я закликаю всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів приєднатися до нас у підтримці України, оскільки вона захищає себе. Я також вітаю підтримку з боку приватних кредиторів у важкий для України час", - додала Єллен.
Під час зустрічі були присутні представники групи кредиторів України та уряду України, зокрема міністр фінансів України Сергій Марченко. Він презентував кредиторам опис економічної та фінансової ситуації в Україні та розповів про заходи вжиті урядом за останні кілька місяців для підтримки української економіки в умовах війни.
Група кредиторів привітала реформи, здійснені урядом. Крім того, група привітала укладення угоди з власниками облігацій і поручителів про відстрочення платежів за боргом на два роки.
Відомо, що до групи кредиторів України входять: Канада, Франція, Німеччина, Японія, Сполучене Королівство та Сполучені Штати Америки. Спостерігачами в групі є Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.
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