Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

"Сьогодні ми виконали наше зобов'язання перед Україною про відстрочення обслуговування боргу, що дозволить уряду України направити додаткові ресурси на свої внутрішні потреби й добробут українського народу. Як і у випадку з нашою бюджетною підтримкою України на загальну суму 8,5 мільярда доларів, відстрочка обслуговування боргу - це ще один спосіб, яким Сполучені Штати підтримують Україну в її боротьбі з жорстокою війною Росії", - заявила міністерка фінансів Дженет Єллен.

Зазначається, що призупинення обслуговування боргу офіційними кредиторами послабить тиск на Україну й дозволить уряду збільшити соціальні витрати перед обличчям невиправданої й неспровокованої агресії Росії, - йдеться у повідомленні.

"Я закликаю всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів приєднатися до нас у підтримці України, оскільки вона захищає себе. Я також вітаю підтримку з боку приватних кредиторів у важкий для України час", - додала Єллен.

Під час зустрічі були присутні представники групи кредиторів України та уряду України, зокрема міністр фінансів України Сергій Марченко. Він презентував кредиторам опис економічної та фінансової ситуації в Україні та розповів про заходи вжиті урядом за останні кілька місяців для підтримки української економіки в умовах війни.

Група кредиторів привітала реформи, здійснені урядом. Крім того, група привітала укладення угоди з власниками облігацій і поручителів про відстрочення платежів за боргом на два роки.

Відомо, що до групи кредиторів України входять: Канада, Франція, Німеччина, Японія, Сполучене Королівство та Сполучені Штати Америки. Спостерігачами в групі є Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

27 липня голова Нацбанку Кирило Шевченко зазначив, що Україна планує укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд до кінця 2022 року.

13 вересня президент України Зеленський подякував директорці Міжнародного валютного фонду за додаткові $1,4 мільярда допомоги для нашої країни.

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