Грузія рекомендувала співробітникам свого посольства в Україні евакуювати родини з Києва

Про це заявили в МЗС Грузії, передає Interpressnews.



На питання, чи обмежать роботу грузинського посольства в Києві, у відомстві зазначили, що дипломати працюватимуть в Україні й надалі.



"Голова та співробітники дипломатичної місії Грузії в Україні залишаються на місці. Грузинським дипломатам було надано лише рекомендацію, за бажання, прийняти рішення про вивезення сімей", - наголосили в МЗС Грузії.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Грузія не планує евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві

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