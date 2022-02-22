Грузія рекомендувала співробітникам свого посольства в Україні евакуювати родини з Києва
МЗС Грузії рекомендувало співробітникам свого посольства евакуювати сім'ї з Києва, але самі дипломати продовжать працювати в Україні
Про це заявили в МЗС Грузії, передає Interpressnews.
На питання, чи обмежать роботу грузинського посольства в Києві, у відомстві зазначили, що дипломати працюватимуть в Україні й надалі.
"Голова та співробітники дипломатичної місії Грузії в Україні залишаються на місці. Грузинським дипломатам було надано лише рекомендацію, за бажання, прийняти рішення про вивезення сімей", - наголосили в МЗС Грузії.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що Грузія не планує евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві
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