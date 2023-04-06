Про це губернатор написав у телеграмі.

Олександр Богомаз поінформував про мінометний обстріл селища Запісоччя Погарського району, що в Брянській області РФ, звинувативши в атаці Україну.

"Постраждалих немає. Є часткові пошкодження десяти житлових будинків і легкового автомобіля. Оперативні служби працюють на місці", - ствердив він.