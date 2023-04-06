Губернатор Брянської області заявив про мінометний обстріл з боку України та пошкодження будинків й автомобіля
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про мінометний обстріл с. Запісоччя, звинувативши в атаці ЗСУ. Повідомляється про пошкоджені будинки й авто
Про це губернатор написав у телеграмі.
Олександр Богомаз поінформував про мінометний обстріл селища Запісоччя Погарського району, що в Брянській області РФ, звинувативши в атаці Україну.
"Постраждалих немає. Є часткові пошкодження десяти житлових будинків і легкового автомобіля. Оперативні служби працюють на місці", - ствердив він.
- Нагадаємо, 5 квітня російські пропагандисти заявили, що у Брянській області нібито впав український легкомоторний літак, а пілота начебто затримали.
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