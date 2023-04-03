Про це він написав у телеграмі.

Він заявив, що два рази дрони "атакували" Севський район. За його словами, під час першої атаки внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Обійшлося без жертв.

Пізніше він заявив про другу атаку, нібито за допомогою БпЛА було скинуто вибуховий пристрій поблизу будівлі МО УМВС.