Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Губернатор Брянської області заявив, що Україна атакувала дронами одне з відділень УМВС

Губернатор Брянської області заявив, що Україна атакувала дронами одне з відділень УМВС

3 квітня, 2023 понедiлок
23:18
війна з Росією Пожежа в Брянській області

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомазов заявив, що ЗСУ з безпілотників скинули вибуховий пристрій біля будівлі управління міністерства внутрішніх справ

Про це він написав у телеграмі.

Він заявив, що два рази дрони "атакували" Севський район. За його словами, під час першої атаки внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Обійшлося без жертв.

Пізніше він заявив про другу атаку, нібито за допомогою БпЛА було скинуто вибуховий пристрій поблизу будівлі МО УМВС. 

  • 29 березня російський губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл села Черемошне, унаслідок цього пошкоджені електромережі.
Світ
Росія
Читайте також:
Євстратій Зоря
Автор Євстратій Зоря
3 квітня, 2023 понедiлок
Побиття у Хмельницькому: народ не хоче слухати, що кажуть в УПЦ-МП
2 квітня, 2023 неділя
Викликають сумніви способи, у які Києво-Печерську лавру звільняють від УПЦ МП, - Княжицький
1 квітня, 2023 субота
"Я був шокований цією реакцією": Порошенко жорстко відреагував на позицію МОК щодо РФ
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 квітня
00:16
Зеленський розповів американським конгресменам про ситуацію на передовій і озвучив прогнози її розвитку
2023, понедiлок
3 квітня
23:47
Сумщина
Росіяни обстріляли громаду на Сумщині з міномета і гранатомета
23:23
Володимир Зеленський
"Підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель": Зеленський провів засідання Ставки
22:59
Дональд Трамп
Трамп прилетів у Нью-Йорк, де має постати перед судом
22:44
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
На озброєнні України є 5 бригад винищувачів, - Ігнат
22:25
Олаф Шольц, Мая Санду та Клаус Йоганніс
Шольц запевнив Санду, що Берлін підтримує Молдову на шляху до вступу в ЄС
21:57
Гендиректорка ЮНЕСКО на Чернігівщині зустрілася з Зеленським і передала сертифікат для Одеси
21:48
Ексклюзив
Бердянськ
Колаборанти пакують валізи й готуються до евакуації, - заступник голови Бердянської райради Дудукалов
21:46
"Синій жук": DC випустила трейлер фільму про нового супергероя з кіновсесвіту
21:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Дії ЗСУ в Бахмуті спростовують всі заяви російських пропагандистів. Колонка Сергія Згурця
21:18
операція, Одеса
Бавився гвинтівкою з братом: одеські лікарі витягнули кулю з серця 7-річного хлопчика
21:15
У складі місії - жінка й темношкірий чоловік: NASA назвала імена астронавтів, які облетять Місяць
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Вагнерівці "взяли" Бахмут, арешт підозрюваної у вбивстві Татарського й звинувачення України, "інший" візит Зеленського до Польщі. Світові ЗМІ про Україну 3 квітня
20:26
Наслідки обстрілу Берислава, 3 квітня 2023 р.
Росіяни вдарили авіабомбами по Бериславу на Херсонщині: пошкоджено будівлі підприємства
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Росія: привид громадянської війни
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 404 дня війни: контрнаступ ЗСУ на окремих напрямках розпочався, польські винищувачі вже в Україні
19:49
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
США відправлять новий пакет допомоги для України вже цього тижня, - Кірбі
19:49
Сергій Наєв
У ЗСУ відреагували на перевірку бойової готовності армії Білорусі
19:15
МВФ
Україна отримала $2,7 млрд від МВФ у рамках нової програми підтримки
19:12
Росіяни в Авдіївці поцілили в автобус, водія поранено, пасажирка загинула
18:46
Іван Федоров, мер Мелітополя
Окупанти можуть призвати на військову службу українську молодь з ТОТ, - Федоров
18:43
окупанти крим
На Херсонщині окупанти складають списки добровольців, які готові "евакуюватися" до Криму чи у РФ, — Генштаб
18:19
на фото: Юрій Подоляка
Блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці оголосили підозру за співпрацю з Росією
18:09
Держдума РФ. Виступає Володін
Росія призупинила виплати членських внесків до ОБСЄ
18:01
OPINION
Володимир Гевко
Наше майбутнє як переможця — розмите і нечітке
17:47
Зеленський нагородив Чернігів відзнакою міста-героя
17:39
Петро Порошенко
Порошенко вимагає розірвати оренду з моспатріархатом по всій країні і ухвалити закон про заборону РПЦ
17:37
Ексклюзив
нафта
Росія рекордно збільшила експорт сирої нафти у березні, - головний редактор BlackSeaNews Клименко
17:35
Україна повернула з полону 12 людей, серед них п’ятеро важкопоранених
17:31
Варшава
У Варшаві відкрився новий центр допомоги для українців
17:26
віддалена робота
Переселенці та звільнені з полону українці можуть отримати ваучери на навчання: доступні понад 70 професій
17:10
Єнс Столтенберг
Столтенберг закликав Росію звільнити журналіста WSJ
16:55
"Шпигунська куля" над США
Китайська повітряна куля таки зібрала деякі дані з військових об'єктів США, - NBC
16:50
Оновлено
Росія вивела в Чорне море ще один носій "калібрів": кількість ракет може сягати 16
16:46
Ілон Маск
Маск позбавив The New York Times "синьої галочки", за відмову платити за Twitter blue
16:36
Єнс Столтенберг
"Не дамо себе залякати": Столтенберг прокоментував намір РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі
16:28
смертна кара
У Малайзії скасовують довічне ув'язнення і смертну кару за особливо тяжкі злочини
16:08
міна, мінування, заміновано
На Херсонщині загинув чоловік, який намагався перенести російську вибухівку
16:02
Ексклюзив
артилеристи на Бахмутському напрямку
Битва за Бахмут: ЗСУ покращили своє положення в районі Хромового й Оріхово-Василівки, - боєць ЗСУ Волощенко (Стоун)
16:01
Зеленський показав європейським політикам підвал школи на Чернігівщині, де окупанти 27 днів утримували українців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV