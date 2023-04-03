Губернатор Брянської області заявив, що Україна атакувала дронами одне з відділень УМВС
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомазов заявив, що ЗСУ з безпілотників скинули вибуховий пристрій біля будівлі управління міністерства внутрішніх справ
Про це він написав у телеграмі.
Він заявив, що два рази дрони "атакували" Севський район. За його словами, під час першої атаки внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату. Обійшлося без жертв.
Пізніше він заявив про другу атаку, нібито за допомогою БпЛА було скинуто вибуховий пристрій поблизу будівлі МО УМВС.
- 29 березня російський губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл села Черемошне, унаслідок цього пошкоджені електромережі.
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