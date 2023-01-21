Про це російський губернатор Роман Старовойт написав у телеграм.

Він зазначив, що ранком 21 січня на територію млинкомбінату в Тьоткіно скинули дві гранати, губернатор звинуватив в атаці Україну.

За його словами, ніхто не постраждав, "суттєвих ушкоджень" немає.

Напередодні Старовойт поінформував, що в Курській області надалі діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки, а саме: до 4 лютого.

Нагадаємо, 17 січня про "бавовну" в Бєлгороді повідомив губернатор міста В’ячеслав Гладков. Чиновник стверджує, що над містом та областю спрацювала ППО.

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