Губернатор Курської області повідомив, що на місцевий млинкомбінат скинули дві гранати
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що 21 січня на територію млинкомбінату в Тьоткіно скинули дві гранати
Про це російський губернатор Роман Старовойт написав у телеграм.
Він зазначив, що ранком 21 січня на територію млинкомбінату в Тьоткіно скинули дві гранати, губернатор звинуватив в атаці Україну.
За його словами, ніхто не постраждав, "суттєвих ушкоджень" немає.
Напередодні Старовойт поінформував, що в Курській області надалі діє "жовтий" рівень терористичної небезпеки, а саме: до 4 лютого.
- Нагадаємо, 17 січня про "бавовну" в Бєлгороді повідомив губернатор міста В’ячеслав Гладков. Чиновник стверджує, що над містом та областю спрацювала ППО.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.16Продаж 43.13
- Актуальне
- Важливе