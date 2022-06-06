Губернатор Курської області заявив про обстріли російського прикордонного селища

У цьому на власному телеграм-каналі переконує губернатор Курської області Роман Старовойт.

"Сьогодні вранці знову обстріляли селище Тьоткіно в Глушковському районі. Ударів завдавали по мості та місцевим підприємствам", – пише він.

Старовойт стверджує, що згорів один автомобіль, пошкодження зазнали двоповерховий житловий будинок, міст і цукровий завод. Однак жодна людина в Тьоткіному не постраждала.