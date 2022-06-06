Губернатор Курської області заявив про обстріли російського прикордонного селища
Чиновник стверджує, що селище Тьоткіно обстріляли з мінометів. Немає ні загиблих, ні поранених
У цьому на власному телеграм-каналі переконує губернатор Курської області Роман Старовойт.
"Сьогодні вранці знову обстріляли селище Тьоткіно в Глушковському районі. Ударів завдавали по мості та місцевим підприємствам", – пише він.
Старовойт стверджує, що згорів один автомобіль, пошкодження зазнали двоповерховий житловий будинок, міст і цукровий завод. Однак жодна людина в Тьоткіному не постраждала.
- 1 квітня, у російському Бєлгороді загорілося нафтобаза. Тоді губернатор області звинуватив ЗСУ в авіаударі. За даними української розвідки, росіяни можуть інсценувати атаки на власні об'єкти у РФ, аби виставити Україну перед своїми громадянами злочинною державою.
- 25 квітня в російському Брянську пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі. Згодом у Брянську, де вибухнула нафтобаза, відбувається масова евакуація учнів шкіл та співробітників деяких закладів.
- 4 червня Росія звинуватила Україну в обстрілі Случовська в Брянській області.
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