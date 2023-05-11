Губернатор Курської області звинуватив Україну в обстрілі села: пошкоджена електропідстанція
Очільник Курської області звинуватив ЗСУ в обстрілі селища Тьоткіне
Про це Роман Старовойт написав у telegram.
"Рано-вранці з боку України зафіксовано 5 прильотів по електропідстанції селища Тьоткіне Глушківського району. Частково порушено електропостачання", - написав посадовець.
Він не уточнив щодо того, чи є постраждалі.
- У РФ заявили про обстріли Бєлгородської області та чотирьох постраждалих. Через вибухову хвилю в домівках вибиті вікна та пошкоджено балкони.
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