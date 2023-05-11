Про це Роман Старовойт написав у telegram.

"Рано-вранці з боку України зафіксовано 5 прильотів по електропідстанції селища Тьоткіне Глушківського району. Частково порушено електропостачання", - написав посадовець.

Він не уточнив щодо того, чи є постраждалі.