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Гуманітарний проєкт Common Help UA та Наркевицька громада разом з волонтерським рухом з липня розпочали виготовляти смачну консервацію для людей, які потребують підтримки

9 вересня, 2022 п'ятниця
13:56
Суспільство

Швидко налагодили процес – обладнання, продукція, найкращі рецепти і всього за два місяці спільної роботи виготовили понад 4 тисячі банок овочевих та фруктово-ягідних консервацій

У просторому приміщенні, в якому волонтери роблять спільну справу, панує лад, вражає добра організація роботи, величезний склад готової продукції, а ще – особлива аура: відчувається, що тут працюють з любов’ю і добром у серці.

Сергій Грибок розповідає: "До війни ми з нашою багатодітною родиною проживали на Донеччині. Працювали, виховували дітей, мали плани. Війна забрала у нас можливість  залишатися у рідних домівках, зруйнувала те, що ми будували роками. І змусила покинути дорогі місця. Так ми опинилися на Хмельниччині".

Подібні історії – і в Олександра Судейченка з Луганської області, подруг Галини Сирєнкової та Марії Пономаренко з Миколаєва.

Трохи обжившись на новому місці, відчувши турботу місцевих, з’явилося бажання теж чимось допомагати. Ідею виготовлення консервації підтримав проєкт Common Help UA, Наркевицька селищна рада, ТОВ “Наркевицький ЦЗ". А ще – місцеві жителі: почувши про організацію такої роботи, почали ділитись урожаєм овочів, зелені, фруктів та ягід.

І закипіла робота. Асортимент продукції - різноманітний: мариновані огірки, помідори, кабачки, овочеві салати, вишневе, яблучне, сливове варення…Рецептами ділились місцеві господині, щось "консерватори" додавали своє.

"Ця робота відганяє сумні думки, допомагає відчувати свою потрібність, дає можливість  допомагати людям, які, як і ми, постраждали від війни", - ділиться Галина Сирєнкова.

Як підтвердження цих слів – підготували для передачі 111 сім’ям внутрішньо переміщених осіб набори консервацій: по 6 банок з маринованими огірками та кабачками, салат "Ніжинський" та вишневе варення.

Ольга Бойко, начальник відділу соціального захисту населення Наркевицької селищної ради: "Кожна можливість допомогти людям – важлива. Разом з проєктом Common Help UA  ми підтримали ідею виготовлення консервації, і бачимо, що результат того заслуговує".

Серед тих, хто одержав такий набір для родини – пані Валентина: "Ми приїхали сюди лише з тим, що було на нас… Тож кожна допомога для нас важлива, ми дякуємо за це. Не всі мають зараз можливість самостійно робити запаси на зиму, тож ця консервація дуже потрібна. Знаємо, що вона зроблена з любов’ю”.

Тетяна Поставна, фінансова директорка ТОВ "Наркевицький ЦЗ": "Завдяки спільним зусиллям ми стаємо сильнішими, ми наближаємо перемогу. І на цьому не будемо зупинятись".

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