В основі його теорії стоїть поняття пасіонарності — певної енергії, яка породжує жертовність заради вищих цілей. Пасіонарність виникає в результаті певного “поштовху”, яким, як правило, служить перемога у певній війні. Після цього наступає інкубаційний період, коли успіхи кодуються в національні міфи, а за цим починається підйом — різкий ріст пасіонарності в етносу. Потім відбувається перегрів, коли могутність етносу дуже розширяється, тоді наступає “надлом” - падіння пасіонарності, внутрішні конфлікти. Після цього йде інерційна фаза, яка передбачає стабільність пасіонарності, тоді меморіальна — етнос зосереджується на збереженні пам’яті про себе, і гомеостаз — фактично розчинення і самоусуненні етносу.

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Якщо дотримуватись цієї його теорії, то через війну з росіянами — ми отримали колосальний поштовх пасіонарності. Енергія жертовності зараз у нашому етносі просто зашкалює. Це виражається у всьому. Від воїнів, які тримають кожний квадратний метр землі ціною життя, бізнесмена, який шукає останню копійку, щоб підтримати фронт, і до нашої естради, яка повністю зафарбувалась в синьо-жовтий, волонтерить і максимально підтримує дух народу.

Через війну з росіянами ми отримали колосальний поштовх пасіонарності. Енергія жертовності зараз у нашому етносі просто зашкалює. Це виражається у всьому

Тоді як у росіян відбувається надлом. Пасіонарність впала тотально. Всі ці ідеології, які поширював Путін, всі ці слави радянському союзу і перемозі в Другій світовій — не дають більше нічого. Жодних переможних настроїв у суспільстві. Практично немає добровольців будувати "велику Расію", олігархи та бізнес живуть в страху, що їх розкуркулять. Креативний клас втікає до інших країн. Естрада розсипалась і продукує убогий продукт на підтримку влади.

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Всі ці ідеології, які поширював Путін, всі ці слави радянському союзу і перемозі в Другій світовій — не дають більше нічого. Жодних переможних настроїв у суспільстві. Практично немає добровольців будувати "велику Расію"

Якщо в Україні ми всі віримо в наше світле майбутнє, то в Росії навіть не зрозуміло, як виглядає це майбутнє. Ілюзій повного захоплення нашої країни не мають навіть самі відбиті путіністи. Жити під Китаєм якось теж не дуже радісно. Тому як виглядає російська перемога — вже не знає ніхто, думаю, і Путін теж.

Тому, якщо вірити Гумільову, а росіяни дуже йому вірять, — то сучасна війна вирішує майбутнє наших етносів на сотні років вперед. І українці будуть рости й розвиватись, а росіяни — стагнувати та розсипатись.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист