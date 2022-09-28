Г'ю Джекман зіграє Росомаху у новому "Дедпулі"
У третій частині "Дедпула", що є частиною кіновсесвіту Marvel, голівудська зірка Г'ю Джекман повернеться до ролі мутанта Росомахи
Про це у ролику на своєму YouTube-каналі повідомив продюсер та актор Раян Рейнольдс.
Попри попередні заяви Г'ю Джекмана про те, що він не готовий повернутися до своєї ролі у комедійному супергеройському бойовику, Раян Рейнольдс порадував фанатів новою інформацією.
Продюсер та виконавець головної ролі у фільмі Рейнольдс записав ролик, що розповідає про третю частину "Дедпула". У гумористичному відео мимохідь зʼявляється Г'ю Джекман, який у попередніх частинах виконав роль мутанта Росомахи.
"Гʼю, чи не хотів би ти зіграти Росомаху ще раз?" – запитує в голівудської зірки Рейнольдс.
Не дивлячись на нього, Джекман відповідає: "Так, звісно, Раян".
Прем'єра нової частини супергеройського бойовика від Marvel запланована на 6 вересня 2024 року. Режисером виступить Шон Леві, а компанія Рейнольдса Maximum Effortruen стане співпродюсером фільму.
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