Збір на бінокуляр нічного бачення для для 128 ОГШБр
"Еспресо" закликає долучитися до збору коштів на бінокуляр нічного бачення для 128 окремої гірсько штурмової бригади
Прилад вкрай необхідний нашим захисникам - бойові завдання вони виконують переважно вночі. Тож, гарний зір в темряві не тільки рятує наших воїнів, а й допомагає нищити ворога!
Одна нація, один дух – гуртом до перемоги!
Ціль - 170 000 грн.
Посилання на банку.
Номер картки банки:
5375 4112 0736 2729
Довідка:
У жовтні 2022 року в ході контрнаступу ЗСУ воїни 128 ОГШБр визволяють Херсонську область. З початку грудня 2022 року бригада виконувала завдання утримання оборони на Бахмутському напрямку на ділянці с. Яковлівка — м. Соледар — с. Парасковіївка. У ході літнього наступу в період з 7 по 19 червня 2023 року були звільнені села Лобкове та П'ятихатки на Запорізькому напрямку, де і по тепер бригада несе службу.
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