Збір на бінокуляр нічного бачення для для 128 ОГШБр

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Довідка:

У жовтні 2022 року в ході контрнаступу ЗСУ воїни 128 ОГШБр визволяють Херсонську область. З початку грудня 2022 року бригада виконувала завдання утримання оборони на Бахмутському напрямку на ділянці с. Яковлівка — м. Соледар — с. Парасковіївка. У ході літнього наступу в період з 7 по 19 червня 2023 року були звільнені села Лобкове та П'ятихатки на Запорізькому напрямку, де і по тепер бригада несе службу.