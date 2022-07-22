Про це інформує Економічна Правда.

Збільшення поставок чіпів полегшить боротьбу галузі з інфляцією цін на сировину, а також ситуацію із жорстким енергетичним ринком і зростанням процентних ставок, які гальмують споживчий попит.

Зазначається, що 22 липня Hyundai отримав найкращий квартальний прибуток за 8 років, оскільки слабка валюта підвищила вартість його доходів за кордоном, а попит на високорентабельні позашляховики (SUV) південнокорейського автовиробника залишився високим.

Постачальник електроніки для автомобільної промисловості АВВ заявив, що дефіцит напівпровідникових чіпів спадає.

Виконавчий директор ABB Бйорн Розенгрен зазначив, що ситуація значно покращується.

За словами Розенгрена, потужності виробників чіпів зросли. Водночас попит з боку інших секторів, таких як споживча електроніка, залишається на низкьому рівні, що дозволяє поставляти більше чіпів промисловим споживачам, таким як ABB.

Крім того, фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia заявив, що також очікує у цьому році зменшення глобального дефіциту напівпровідників, проте пізніше.

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