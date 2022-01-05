І в доларах, і в євро: США закликали Німеччину бути рішучою у санкціях проти РФ
Американські конгресмени Майк Волц та Сет Моултон, які відвідали Україну у грудні, заявили, що Німеччина має активніше протидіяти Росії і не ставати жертвою енергетичного шантажу
Про це повідомляє AP.
"Щоб санкції були ефективними, вони мають бути як у доларах, так і в євро. Я не думаю, що вони (німці - Ред.) поступляться безпекою своєї енергетики, якщо висловлять сильну позицію для України, адже зараз їхня позиція ставить Україну та наших союзників у Східній Європі у дуже хитке становище", - заявив республіканець Майк Волц з Конгресу США.
Він додав, що "Північний Потік-2" дає Путіну "контроль над Західною Європою" та обмежує участь Німеччини у санкціях та діях проти Росії, до яких її закликають США.
Інший конгресмен, демократ Сет Моултон, який також брав участь у делегації в Україну, заявив, що США можуть постачати газ до Німеччини, якщо Росія шантажуватиме країну за допомогою "Північного Потоку-2".
"Мені здається, що Німеччина починає прокидатися в цьому плані. Вони починають розуміти, наскільки серйозною є загроза, і який важіль для тиску на них та на всю Західну Європу відтепер має Путін", - зазначив він.
- Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що попередити вторгнення Росії на територію України можуть тільки жорсткі санкції.
- Очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що у випадку російського вторгнення в Україну Захід запровадить проти РФ жорсткі економічні санкції.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.28
Купівля 27.28Продаж 27.55
-
EUR
Купівля 30.69Продаж 31.14
- Актуальне
- Важливе