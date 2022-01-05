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І в доларах, і в євро: США закликали Німеччину бути рішучою у санкціях проти РФ

5 січня, 2022 середа
12:13
війна з Росією санкції проти рф

Американські конгресмени Майк Волц та Сет Моултон, які відвідали Україну у грудні, заявили, що Німеччина має активніше протидіяти Росії і не ставати жертвою енергетичного шантажу

Про це повідомляє AP.

"Щоб санкції були ефективними, вони мають бути як у доларах, так і в євро. Я не думаю, що вони (німці - Ред.) поступляться безпекою своєї енергетики, якщо висловлять сильну позицію для України, адже зараз їхня позиція ставить Україну та наших союзників у Східній Європі у дуже хитке становище", - заявив республіканець Майк Волц з Конгресу США.

Він додав, що "Північний Потік-2" дає Путіну "контроль над Західною Європою" та обмежує участь Німеччини у санкціях та діях проти Росії, до яких її закликають США.

Інший конгресмен, демократ Сет Моултон, який також брав участь у делегації в Україну, заявив, що США можуть постачати газ до Німеччини, якщо Росія шантажуватиме країну за допомогою "Північного Потоку-2".

"Мені здається, що Німеччина починає прокидатися в цьому плані. Вони починають розуміти, наскільки серйозною є загроза, і який важіль для тиску на них та на всю Західну Європу відтепер має Путін", - зазначив він.

  • Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що попередити вторгнення Росії на територію України можуть тільки жорсткі санкції.
  • Очільник МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що у випадку російського вторгнення в Україну Захід запровадить проти РФ жорсткі економічні санкції.

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