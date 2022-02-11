ICU – лідер ринку НПФ за підсумками 2021 року
За підсумками 2021 року активи інвестиційних та пенсійних фондів під управлінням групи ICU перевищили 2,5 млрд грн
Про це пишуть "Українські новини".
ICU займає понад 17% українського ринку управління пенсійними фондами за обсягом коштів (669 млн грн) та зберігає лідерство серед усіх КУА за цим показником протягом п'яти років*.
Загалом в Україні працюють 57 пенсійних фондів, з них 5 – під управлінням ICU: НПФ "Укрексімбанк", "Емерит-Україна", "Взаємодопомога", "Турбота" та "Династія". НПФ під управлінням ICU очолюють рейтинги українських фондів і за дохідністю, і за обсягом коштів. Зокрема, НПФ "Укрексімбанк" показав найвищу дохідність серед усіх корпоративних пенсійних фондів, а одразу три НПФ під управлінням ICU ("Укрексімбанк", "Династія", "Взаємодопомога") за дохідністю увійшли до ТОП-5 усіх пенсійних фондів в Україні. За підсумками останніх 3 і 5 років "Династія" та "Емерит-Україна" входять до ТОП-3 найприбутковіших НПФ серед найбільших відкритих пенсійних фондів, а "Укрексімбанк" та "Емерит-Україна" на інтервалі 10 років - до ТОП-3 найбільш прибуткових фондів серед найбільших НПФ.
За розміром активів "Укрексімбанк" посідає друге місце серед усіх НПФ в Україні, поступаючись лише фонду Національного банку України, а "Емерит-Україна" та "Династія" входять до ТОП-5 найбільших відкритих НПФ за підсумками 2021 року. "Минулого року кількість фондів під нашим управлінням зросла до 17 – з'явилися фонд "ICU Глобал Еквіті Індекс", "ICU Фонд Єврооблігацій", НПФ "Турбота", а також нові венчурні фонди. Крім того, ми успішно конвертували кошти інвесторів "Фонду Облігацій", який завершив свою роботу, в новий "Фонд Облігацій II". З активами понад 120 млн грн він залишається найбільшим в країні серед публічних фондів, які інвестують в інструменти з фіксованою дохідністю", - прокоментував Григорій Овчаренко, керуючий активами ICU.
Стратегія "Фонду Облігацій II" продемонструвала гарні результати за останні 10 років. Середньорічна дохідність фонду склала 28%, набагато перевищивши показники середніх ставок за депозитами та облігаціями. У 2021 році його доходність склала 14.8% й випередила інфляцію на 4.8%, а середньорічний індекс ставок гривневих депозитів UIRD - на 6.3%. "У наших планах на цей рік – розширення лінійки інструментів та подальша диджиталізація сервісів, які дозволять спростити доступ населення до фінансових інструментів", – відзначив Костянтин Стеценко, засновник ICU.
*дані по ринку наведені в прес-релізі на підставі відкритої інформації УАІБ та сайтів фондів та керуючих компаній.
Довідка
Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Географія інтересів групи – ринки, що розвиваються. ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США. Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.88
Купівля 27.88Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.14
- Актуальне
- Важливе