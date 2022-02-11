ICU – лідер ринку НПФ за підсумками 2021 року

Про це пишуть "Українські новини".



ICU займає понад 17% українського ринку управління пенсійними фондами за обсягом коштів (669 млн грн) та зберігає лідерство серед усіх КУА за цим показником протягом п'яти років*.



Загалом в Україні працюють 57 пенсійних фондів, з них 5 – під управлінням ICU: НПФ "Укрексімбанк", "Емерит-Україна", "Взаємодопомога", "Турбота" та "Династія". НПФ під управлінням ICU очолюють рейтинги українських фондів і за дохідністю, і за обсягом коштів. Зокрема, НПФ "Укрексімбанк" показав найвищу дохідність серед усіх корпоративних пенсійних фондів, а одразу три НПФ під управлінням ICU ("Укрексімбанк", "Династія", "Взаємодопомога") за дохідністю увійшли до ТОП-5 усіх пенсійних фондів в Україні. За підсумками останніх 3 і 5 років "Династія" та "Емерит-Україна" входять до ТОП-3 найприбутковіших НПФ серед найбільших відкритих пенсійних фондів, а "Укрексімбанк" та "Емерит-Україна" на інтервалі 10 років - до ТОП-3 найбільш прибуткових фондів серед найбільших НПФ.



За розміром активів "Укрексімбанк" посідає друге місце серед усіх НПФ в Україні, поступаючись лише фонду Національного банку України, а "Емерит-Україна" та "Династія" входять до ТОП-5 найбільших відкритих НПФ за підсумками 2021 року. "Минулого року кількість фондів під нашим управлінням зросла до 17 – з'явилися фонд "ICU Глобал Еквіті Індекс", "ICU Фонд Єврооблігацій", НПФ "Турбота", а також нові венчурні фонди. Крім того, ми успішно конвертували кошти інвесторів "Фонду Облігацій", який завершив свою роботу, в новий "Фонд Облігацій II". З активами понад 120 млн грн він залишається найбільшим в країні серед публічних фондів, які інвестують в інструменти з фіксованою дохідністю", - прокоментував Григорій Овчаренко, керуючий активами ICU.



Стратегія "Фонду Облігацій II" продемонструвала гарні результати за останні 10 років. Середньорічна дохідність фонду склала 28%, набагато перевищивши показники середніх ставок за депозитами та облігаціями. У 2021 році його доходність склала 14.8% й випередила інфляцію на 4.8%, а середньорічний індекс ставок гривневих депозитів UIRD - на 6.3%. "У наших планах на цей рік – розширення лінійки інструментів та подальша диджиталізація сервісів, які дозволять спростити доступ населення до фінансових інструментів", – відзначив Костянтин Стеценко, засновник ICU.



*дані по ринку наведені в прес-релізі на підставі відкритої інформації УАІБ та сайтів фондів та керуючих компаній.



Довідка



Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Географія інтересів групи – ринки, що розвиваються. ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США. Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.