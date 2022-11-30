Іде взаємне стримування. На війні обидві сторони мають ефективну ППО і гіршу авіацію, - офіцер ЗСУ Трегубов
Українська та російська авіації під час війни поводяться обережно і не особливо ефективно, зокрема через ефективні системи ППО з обох боків
Про це у ефірі Еспресо сказав капітан Збройних Сил України Віктор Трегубов.
"Поки що у нашій війні авіація поводиться обережно і не особливо ефективно з обох боків. Обидві сторони мають ефективну систему протиповітряної оборони, обидві сторони мають гіршу авіацію. Скажімо так, іде взаємне стримування з обох боків. Я не бачу, щоб ця ситуація різко змінилась. У росіян не виростуть ані нові літаки, ані нові пілоти. В українців можуть з'явитися нові літаки, але це не справа наступних кількох днів", - зазначив він.
- Протягом 28 листопада ЗСУ збили два ворожих літаки - Су-25 та Су-24.
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