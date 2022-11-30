Про це у ефірі Еспресо сказав капітан Збройних Сил України Віктор Трегубов.

"Поки що у нашій війні авіація поводиться обережно і не особливо ефективно з обох боків. Обидві сторони мають ефективну систему протиповітряної оборони, обидві сторони мають гіршу авіацію. Скажімо так, іде взаємне стримування з обох боків. Я не бачу, щоб ця ситуація різко змінилась. У росіян не виростуть ані нові літаки, ані нові пілоти. В українців можуть з'явитися нові літаки, але це не справа наступних кількох днів", - зазначив він.

Протягом 28 листопада ЗСУ збили два ворожих літаки - Су-25 та Су-24.