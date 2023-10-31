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Ідеальна квартира: який поверх краще обрати для життя

31 жовтня, 2023 вiвторок
17:19
Суспільство Новобудови

При пошуку житла, кожен з нас прагне знайти ідеальну квартиру, яка відповідає всім побажанням та потребам. І тут виникає питання, на якому поверсі краще жити?

Це важливе рішення може суттєво вплинути на ваш комфорт в майбутньому, тому вибір квартири потребує обгрунтування і уважної уваги до численних аспектів. В статті ми розглянемо ключові кроки та поради, які допоможуть визначитися з ідеальним поверхом для квартири в новобудові, враховуючи ваші потреби.

На що варто звертати увагу при виборі житла?

Зазвичай, люди обрають квартиру, яка відповідає їх потребам та бюджету, однак є важливі фактори, які необхідно взяти до уваги:

  • Розмір та зручне планування. Подумайте про кількість кімнат, санвузлів, загальну площу та планування приміщень, яке відповідає вашим потребам.
  • Розташування та інфраструктура. Виберіть район міста, який вам подобається і відповідає потребам. Визначте, чи ви хочете жити ближче до центру міста, або вам важливо знаходитись в більш тихому та зеленому районі. Переконайтеся, що поруч з будинком є необхідна інфраструктура, така як магазини, лікарні, парки, школи та інші об'єкти.
  • Перевірте репутацію забудовника. Нажаль, в Україні багато випадків, коли забудовники таки не вводять будинки в експлуатацію і замість повноцінної квартири, інвестори отримують напівзаконне житло або взагалі недобудову. Переконайтеся, що усі правові питання, такі як документи на квартиру та права власності, виконані коректно і легально.
  • Дізнайтеся про матеріали, які використовуються в будівництві. Ці параметри будуть напряму впливати на якість життя, теплоізоляційні властивості, безпеку приміщення та багато іншого.
  • Планування майбутнього. Подумайте про свої потреби та перспективи в майбутньому. Наприклад, якщо плануєте збільшити родину, вам може знадобитися більша квартира.

Такі очевидні, але водночас важливі аспекти, ви маєте продумати заздалегідь. Житло купується на довгий термін, тому, якщо ви врахуєте ці аспекти, тоді зможете зробити більш обдуманий та виважений вибір, що врешті-решт допоможе уникнути ризиків та незручностей у майбутньому.

Фото: Freepik

Житло на першому поверсі: плюси та мінуси

Кватира на першому поверсі часто асоціється з сирістю, звуковим навантаженням від вулиці, низькими безпековим рівнем. Однак, чи все так погано?

В першу чергу, більшість людей обирає квартиру за фінансовими можливостями. А ціна нерухомості на 1-му поверсі зазвичай на 10%, а подекуди і на 20% нижча за середню. Такий різниця у вартості є суттєвою перевагою, адже ви зможете значно зекономити. Розглянемо й інші переваги житла на першому поверсі:

  • Мешканцям першого поверху не потрібно їхати ліфтом або йти сходами, щоб потрапити до своєї квартири. Це особливо важливо, коли в сім’ї є маленькі діти, літні люди або особи з обмеженими фізичними можливостями. До того ж, цей фактор стане важливим для тих, хто боїться маленьких закритих приміщень, адже їм не доведеться користуватися ліфтом.
  • Відсутність проблем з водонапором, або подачею тепла. Зазвичай, тиск і температура води на останніх поверхах гірша, ніж на перших.
  • Відсутність сусідів знизу. Цей фактор унеможливлюєте затоплення нижчих поверхів, а також, ви не будете заважати нікому тупотінням, танцями дітей, перестановкою меблів та інше.
  • Менші ризики під час евакуації, якщо виникнуть обставин, що загрожують життю – пожежі, землетруси та інші надзвичайні ситуації.
  • Можливість переведення квартири в нежитловий фонд. Тобто, згодом з квартири можна буде зробити магазин, кав’ярню, салон чи офіс.

Однак, звісно проживання на першому поверсі має і свої недоліки:

  • Більше шуму та менше приватності. Житло на першому поверсі може бути більш вразливим на шум від вулиці або сусідніх квартир. Також це може зменшити рівень приватності, іноді перехожі можуть дивитися всередину вашої квартири, якщо ви не маєте штор або засобів для забезпечення конфіденційності.
  • Безпекові аспекти. Квартири на першому поверсі можуть бути більш вразливими через злодіїв та вандалів. Тому, тут обов’язково необхідно подумати про встановлення охоронної сигналізації, гратів на вікнах тощо.
  • В квартирі може бути дуже шумно через гамір на вулиці.
  • Висока загазованість та незадовільний загальний стан повітря. Особливо це стосується помешкань у великих містах та будинків, що розташовані біля доріг.
  • Квартири на першому поверсі мають більшу вологість, особливо в регіонах з високим рівнем ґрунтової води.
  • Обмежений вид з вікна та недостатня кількість денного освітлення.

Підсумовуючи, купувати квартиру на першому поверсі чи ні, залежить від ваших потреб та уподобань. Це може бути зручним варіантом для деяких, особливо для тих, хто шукає більш доступне помешкання. Але варто враховувати також всі недоліки перед прийняттям рішення.

Фото: Ria

Переваги та недоліки квартир на верхніх поверхах 

Житло на останніх поверхах також має свої плюси та мінуси, які важливо враховувати при виборі квартири. Головною перевагою життя на високому поверсі є гарний вид з вікна. Зазвичай, такі квартири мають дуже гарну розлогу панораму, особливо якщо будинок розташований у мальовничому місці.

Також, важливим моментом є більш чисте та свіже повітря. Деякі експерти взагалі не рекомендують купувати квартири нижче 7 поверху, через незадовільні показники якості повітря.

Не менш важливим є відсутність шуму вище. Ви не маєте сусідів зверху, які ходять чи топчуться, тому менше шуму та вібрацій з інших квартир. До того ж, до ваших вікон вже майже не будуть доноситися галас та шум від машин.

Сьогодні новобудови мать технічний поверх, що унеможливлює варіант протікання даху прямо до квартири. А проблема сильного вітру вирішується встановленням якісних склопакетів.

До плюсів також відносять те, що ви отримуєте більше природного світла та сонячних променів, які є корисними для гарного самопочуття людини.

До головних мінусів проживання на високому поверсі можна віднести:

  • Обов’язкове використання ліфту. Зазвичай потрібно підніматися ліфтом, або досить довго йти сходами, що може створювати певні незручності. Особливо неприємні ситуації, якщо неочікувано трапилась поломка ліфту.
  • На останніх поверхах зазвичай більш спекотно влітку, тому в квартирі необхідно буде встановлювати кондиціонери повітря для зручності.
  • Важко евакуюватися під час надзвичайних ситуацій. Адже, навіть звичайна пожежна драбина дістає лише до 9-10 поверхів, тоді як довгомірні драбини, які розраховані для будівель вище 30-ти поверхів -  це рідкість навіть для столиці.
  • До того ж, життя в квартирах на останніх поверхах висоток не підходить людям, які мають страх висоти.

Фото: Freepik

Середні поверхи

Поверхи від 4 до 7 часто називають "золотою серединою", адже вони вважають найбільш оптимальними для проживання в багатоповерхівках. Тут поєднується більшість переваг від обох попередніх категорій:

  • Рівень шуму від вулиці, доріг та під'їзду менший.
  • Досить зручний та швидкий доступ до квартири, не обов’язково користуватися ліфтом.
  • Екологічно задовільна якість повітря.
  • Є можливість швидкої евакуації у надзвичайних ситуаціях.
  • Квартири менше піддаються огляду з вулиці, що надає більше приватності та конфіденційності.
  • З психологічної точки зору, тут ще не виникає страх висоти.
  • Немає проблем з підвищеною вологістю через підвал, або сильної спеки від даху.

Як зазначають ріелтори, квартиру на цих поверхах легше потім продати і на вторинному ринку, вони зазвичай мають більшу середню вартість.

Фото: Freepik

Однак, не забувайте, вибір ідеального поверху для проживання в будинку - це справа індивідуальних уподобань та обставин. Кожен поверх має свої плюси та мінуси, і кращий варіант може відрізнятися для кожної сім'ї або особи.

Тому, при виборі житла варто враховувати такі чинники, як особисті уподобання, фінансові можливості та конкретні умови кожного будинку. Важливо провести попередній перегляд та проконсультуватися із різними фахівцями, щоб обрати найкращий вибір для вас і вашої сім'ї.

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