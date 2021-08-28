Її покровительство - це благословення небес. Успіння Пресвятої Богородиці: історія, значення, надії великого свята

Або ж Перша Пречиста, коли просять Небесну Покровительницю молитися за нас, тому що в Її молитвах - благодать. Свято входить до дванадцяти найбільших церковних свят, останнє за новим стилем, а вже з вересня починається новий церковний рік.

Закінчився Успенський піст, печеться хліб з нового врожаю, готуються страви з того, що даровано нам цього року.

Слово "Успіння" в істориків і релігієзнавців читається як "мирна смерть", а філологи вбачають у ньому ще й ліричне - "сон".



Цього дня надзвичайно урочисто звучать церковні дзвони. Пригадую, ще з дитинства вони мене зворушували і налаштовували на особливий лад. Може, тому, що ми на порозі осені, а може, що бабуся дуже любила це свято і багато розповідала про нього, а може, тому, що нам, дівчатам, дуже хотілося знати про Діву Марію багато.

- Хто придумав ці церковні дзвони? Якась дуже добра людина. Правда, бабусю? – запитала якось, бо завжди зачаровувалася їх мелодією.

- Правда… Я їх як чую, то ніби небо ширшає, і душа з цим ширшає.

- А мені аж холоднішає, бабусю, такі мурашки по шкірі. У вас є мурашки на шкірі?

Як вона любила це свято! Побілена зсередини і знадвору хата, вишитий рушник на образах, накрохмалені тюлі, букети жоржин і айстр.

- Давайте, я зроблю букети, неправильно все змішувати. Краще буде, якщо буде окремо жоржиновий букет і окремо - з айстр. Ви всього намішали…

А вона додавала ще по кілька гілочок тоненьких пухнастих травинок з червоними ягідками, по кілька - смугастих травинок, дивних таких. І букет виходив космічним, вінець усього літа.

Такий букет вона несла вранці на Успіння в храм.

- Ну-то бери свій уже, панянко моя мала. Де там той твій букетик? - добродушно усміхалася вона і кивком схвалювала мій з білих айстр: "Ох же ж уже модистка!”.

А по приході з храму викладала на стіл пиріжки з яблуками, наливала у кухлики молоко - піст закінчився. І розповідала історію про Божу Матір, яка до цього дня жила на землі.

Вона молилася біля гробу Христа, Вона так бажала добра всьому... В один з таких моментів і явився їй архангел Гавриїл і попередив про перехід до життя небесного, котрий має статись зовсім скоро. І подарував Їй пальмову гілку, аби підтвердити свою присутність та правдивість сказаного.

А потім Христос зійшов на землю у супроводі душ праведників, ангелів та архангелів і забрав тіло й душу Богородиці на небеса.

- Їй там добре, бабусю?

- Вона молиться за нас. Її молитви - найсвітліші. Її покровительство - це благословення небес…

Я дивилася на небеса, уявляла, як це все там. І вірилося, що молитви світлих людей творять дива…



Ікона Успіння Богородиці, Волинського краєзнавчого музею

А після Першої Пречистої ми з бабусею починали збирати калину - для здоров'я, для пахучого чаю, для м'яких пиріжків, для краси - казала вона.

І ще казала, що калина відтак стає цілющою. "Бо у ній трохи від тебе щось є, і від мене, від нас усіх. Люби її, нашу калину".

Прикмети Першої Пречистої:

А як воно буде - побачимо, звісно. Хоча ні погода, ні пора року погоди в душі насправді не роблять

Яка Перша Пречиста - така й осінь.

З’явилася веселка на небі - осінь буде теплою.

Гарна погода - бабине літо буде прохолодним.

Багато павутиння - зима буде морозною і малосніжною.

Зі святом, православні! Небесного Покровительства і Любові!