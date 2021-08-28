Її покровительство - це благословення небес. Успіння Пресвятої Богородиці: історія, значення, надії великого свята
Сьогодні, 28 серпня, - Успіння Пресвятої Богородиці - велика урочистість у християнському житті
Або ж Перша Пречиста, коли просять Небесну Покровительницю молитися за нас, тому що в Її молитвах - благодать. Свято входить до дванадцяти найбільших церковних свят, останнє за новим стилем, а вже з вересня починається новий церковний рік.
Закінчився Успенський піст, печеться хліб з нового врожаю, готуються страви з того, що даровано нам цього року.
Слово "Успіння" в істориків і релігієзнавців читається як "мирна смерть", а філологи вбачають у ньому ще й ліричне - "сон".
Цього дня надзвичайно урочисто звучать церковні дзвони. Пригадую, ще з дитинства вони мене зворушували і налаштовували на особливий лад. Може, тому, що ми на порозі осені, а може, що бабуся дуже любила це свято і багато розповідала про нього, а може, тому, що нам, дівчатам, дуже хотілося знати про Діву Марію багато.
- Хто придумав ці церковні дзвони? Якась дуже добра людина. Правда, бабусю? – запитала якось, бо завжди зачаровувалася їх мелодією.
- Правда… Я їх як чую, то ніби небо ширшає, і душа з цим ширшає.
- А мені аж холоднішає, бабусю, такі мурашки по шкірі. У вас є мурашки на шкірі?
Як вона любила це свято! Побілена зсередини і знадвору хата, вишитий рушник на образах, накрохмалені тюлі, букети жоржин і айстр.
- Давайте, я зроблю букети, неправильно все змішувати. Краще буде, якщо буде окремо жоржиновий букет і окремо - з айстр. Ви всього намішали…
А вона додавала ще по кілька гілочок тоненьких пухнастих травинок з червоними ягідками, по кілька - смугастих травинок, дивних таких. І букет виходив космічним, вінець усього літа.
Такий букет вона несла вранці на Успіння в храм.
- Ну-то бери свій уже, панянко моя мала. Де там той твій букетик? - добродушно усміхалася вона і кивком схвалювала мій з білих айстр: "Ох же ж уже модистка!”.
А по приході з храму викладала на стіл пиріжки з яблуками, наливала у кухлики молоко - піст закінчився. І розповідала історію про Божу Матір, яка до цього дня жила на землі.
Вона молилася біля гробу Христа, Вона так бажала добра всьому... В один з таких моментів і явився їй архангел Гавриїл і попередив про перехід до життя небесного, котрий має статись зовсім скоро. І подарував Їй пальмову гілку, аби підтвердити свою присутність та правдивість сказаного.
А потім Христос зійшов на землю у супроводі душ праведників, ангелів та архангелів і забрав тіло й душу Богородиці на небеса.
- Їй там добре, бабусю?
- Вона молиться за нас. Її молитви - найсвітліші. Її покровительство - це благословення небес…
Я дивилася на небеса, уявляла, як це все там. І вірилося, що молитви світлих людей творять дива…
Ікона Успіння Богородиці, Волинського краєзнавчого музею
А після Першої Пречистої ми з бабусею починали збирати калину - для здоров'я, для пахучого чаю, для м'яких пиріжків, для краси - казала вона.
І ще казала, що калина відтак стає цілющою. "Бо у ній трохи від тебе щось є, і від мене, від нас усіх. Люби її, нашу калину".
Прикмети Першої Пречистої:
А як воно буде - побачимо, звісно. Хоча ні погода, ні пора року погоди в душі насправді не роблять
- Яка Перша Пречиста - така й осінь.
- З’явилася веселка на небі - осінь буде теплою.
- Гарна погода - бабине літо буде прохолодним.
- Багато павутиння - зима буде морозною і малосніжною.
Зі святом, православні! Небесного Покровительства і Любові!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.42Продаж 31.86
- Актуальне
- Важливе