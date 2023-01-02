Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіла 50-річного чоловіка, загиблого від рук окупантів", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що 6 березня 2022 року житель села Правдине Херсонської області їхав на мопеді поблизу села. Дорогою чоловік опинився неподалік колони російської техніки. Його одразу ж розстріляли рашисти з автоматичної зброї.

Нині тіло направили для судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

22 грудня 2022 року на Херсонщині виявлено чергове масове поховання вбитих цивільних громадян: на подвір'ї будинку знайшли рештки шістьох людей, перед вбивством їх катували.

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