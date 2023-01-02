Їхав на мопеді поблизу села, а окупанти відкрили вогонь. На Херсонщині ексгумували тіло ще одного мирного жителя
На Херсонщині правоохоронці ексгумували ще одне тіла 50-річного чоловіка, якого розстріляли російські військові під час окупації
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіла 50-річного чоловіка, загиблого від рук окупантів", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що 6 березня 2022 року житель села Правдине Херсонської області їхав на мопеді поблизу села. Дорогою чоловік опинився неподалік колони російської техніки. Його одразу ж розстріляли рашисти з автоматичної зброї.
Нині тіло направили для судово-медичної експертизи.
Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- 22 грудня 2022 року на Херсонщині виявлено чергове масове поховання вбитих цивільних громадян: на подвір'ї будинку знайшли рештки шістьох людей, перед вбивством їх катували.
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