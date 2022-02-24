Інформація про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету не відповідає дійсності, - Держспецзв'язку

Про це йдеться у Telegram.



"У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету - ця інформація не відповідає дійсності. Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі зв'язком. Це перш за все пов'язане із тим, що мережі перенавантажені", - йдеться у повідомленні.



Крім того, у надзвичайний режим управління переведені системи оперативно-технічного управління.



У пресслужбі закликають телефонувати та обмінюватись повідомленнями у межах необхідності. Якщо мобільний зв'язок недоступний - можна обмінюватися СМС-повідомленнями.





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