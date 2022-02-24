Інформація про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету не відповідає дійсності, - Держспецзв'язку
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що інформація про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету не відповідає дійсності, перебої зі зв'язком можливі через перезавантаження мережі
Про це йдеться у Telegram.
"У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету - ця інформація не відповідає дійсності. Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі зв'язком. Це перш за все пов'язане із тим, що мережі перенавантажені", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у надзвичайний режим управління переведені системи оперативно-технічного управління.
У пресслужбі закликають телефонувати та обмінюватись повідомленнями у межах необхідності. Якщо мобільний зв'язок недоступний - можна обмінюватися СМС-повідомленнями.
- Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
- ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
- У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
- Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе