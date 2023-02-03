Інформація про російський паспорт Лієва не відповідає дійсності, приношу вибачення, - журналіст Ткач

Про це він повідомив у Facebook.

"Найгірше, що може бути - це неправда. Вчора я помилився. Я приношу вибачення Олександру Лієву. Інформація про російський паспорт Олександра Лієва, опублікована вчора, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Ткач зазначив, що новина з самого початку була опублікована з позицією Лієва.

"Мій допис заблокував фейсбук через публікацію особистих даних. Приношу вибачення читачам Української правди. Вітаю всіх причетних. Правда переможе", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, Українська правда" повідомила з посиланням на свої джерела в українській розвідці, що у т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва нібито є російський паспорт.