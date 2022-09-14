"Інформаційна оборона" чи політична цензура? Онлайн-проєкт "Власні назви"
14 вересня о 19:00 відбудеться тринадцятий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостем якого стане Євген Глібовицький, член Наглядової ради Суспільного
Тема програми: "Інформаційна оборона" чи політична цензура?
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Які побічні ефекти мають надмірні обмеження на свободу слова і чи враховують вони стратегічні потреби суспільства?
- Як нам дискутувати про майбутнє в публічному просторі?
- Марафон “Єдині новини”: чи виживе українське телебачення в найближчій перспективі?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Євген Глібовицький – член Наглядової ради Суспільного. Експерт із довгострокових стратегій. Партнер компанії pro.mova. Учасник Несторівської та Унівської експертних груп.
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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