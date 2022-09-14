Тема програми: "Інформаційна оборона" чи політична цензура?

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Які побічні ефекти мають надмірні обмеження на свободу слова і чи враховують вони стратегічні потреби суспільства?

Як нам дискутувати про майбутнє в публічному просторі?

Марафон “Єдині новини”: чи виживе українське телебачення в найближчій перспективі?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Євген Глібовицький – член Наглядової ради Суспільного. Експерт із довгострокових стратегій. Партнер компанії pro.mova. Учасник Несторівської та Унівської експертних груп.

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).