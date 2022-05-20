Іноземні компанії переводять бізнес з Росії до Казахстану, - заступник міністра закордонних справ Василенко
З Росії до Казахстану переводять бізнес деякі іноземні компанії, серед них чеська, що працює в автомобільній сфері
Про це заступник Міністра закордонних справ Казахстану Роман Василенко повідомив у інтерв'ю чеському мовнику "Česká televize".
"Зараз Казахстан веде переговори з п'ятьма-десятьма такими компаніями різного розміру, зацікавленими в переміщенні свого виробництва. Це також європейські компанії", - сказав Василенко.
Серед них є і чеська компанія, що працює в автомобільній сфері.
- Нагадаємо, лише за місяць повномасштабного вторгнення Росії до України, ринок окупантів покинули вже понад 220 компаній.
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