Про це інформує Engadget.

Компанія Meta впровадила підтримку NFT у Facebook та Instagram. Після того як користувачі під'єднають цифрові гаманці до однієї програми, вони зможуть отримати доступ з обох соцмереж.

Повідомляється, що Meta просувається все глибше на територію NFT, попри те, що ринок цифрових токенів за останні місяці різко впав.

"Компанія робить цей крок через кілька тижнів після того, як розширила доступ до функцій NFT Instagram у десятках інших країн. Він почав тестувати NFT у Facebook на початку цього літа. Є ознаки того, що Meta працює над ринком, де люди зможуть купувати та продавати NFT, але чи будуть люди насправді цим користуватися, ще невідомо", - йдеться в повідомленні.

Довідково. NFT - це цифровий сертифікат власності на об'єкт: текст, картинку, відео, аудіо, ігрові предмети. І якщо всі ці форми можна скопіювати, то токен - неможливо. У розподіленому реєстрі він існує в єдиному екземплярі, що і є головною фішкою технології.

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У травні розробники відеоігор Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt і цифрові художники створили благодійну NFT-колекцію Avatars for Ukraine.

NFT-музей MetaHistory зібрав понад 1 000 000 доларів від продажу двох NFT-колекцій Warline. Експонати розповідають про перебіг війни в Україні.

28 липня Мінцифри звернулося до Meta щодо приховування українських постів та блокування акаунтів.

Американська корпорація Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, видалила мережу облікових записів, які залишали проросійські коментарі.

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