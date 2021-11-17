Instagram почав використовувати відеоавторизацію для перевірки акаунтів

Про це повідомляє The Verge.



Видання зазначає, що медіаконсультант Мет Наварра оприлюднив скріншоти, на яких Instagram просить зробити відеоселфі - зображення обличчя з різних сторін, щоб підтвердити особу користувача.

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The Verge пише, що соціальна мережа бореться з обліковими записами ботів, які можуть залишати спам, ображати людей або використовуватися для штучного збільшення кількості лайків або підписників.У твіті від Instagram, що належить Meta, йдеться про те, що застосунок просить підтвердити підозрілі облікові записи, що вони люди, а не боти."Один із способів застосування відеоселфі - це коли ми думаємо, що обліковий запис може бути ботом. Наприклад, якщо обліковий запис лайкає багато публікацій або підписується на безліч облікових записів за лічені секунди, відеоселфі допомагають нам визначити, чи є реальна людина за обліковим записом чи ні", - повідомляє Instagram.Компанія зазначила, що не використовує технологію розпізнавання обличчя у відеоселфі.