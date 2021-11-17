Instagram почав використовувати відеоавторизацію для перевірки акаунтів
Instagram просить деяких користувачів надати відеоселфі обличчя з різних ракурсів, щоб переконатися, що користувач - справжня людина, а не бот
Про це повідомляє The Verge.
Видання зазначає, що медіаконсультант Мет Наварра оприлюднив скріншоти, на яких Instagram просить зробити відеоселфі - зображення обличчя з різних сторін, щоб підтвердити особу користувача.
У твіті від Instagram, що належить Meta, йдеться про те, що застосунок просить підтвердити підозрілі облікові записи, що вони люди, а не боти. "Один із способів застосування відеоселфі - це коли ми думаємо, що обліковий запис може бути ботом. Наприклад, якщо обліковий запис лайкає багато публікацій або підписується на безліч облікових записів за лічені секунди, відеоселфі допомагають нам визначити, чи є реальна людина за обліковим записом чи ні", - повідомляє Instagram.
Компанія зазначила, що не використовує технологію розпізнавання обличчя у відеоселфі.
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