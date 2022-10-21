Про це Ольга Полякова заявила в своєму зверненні до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністерства культури та інформаційної політики України у Facebook.

Так, співачка зазначила, що від початку повномасштабної війни багато українських культурних діячів у своїх соцмережах активно висвітлює жахливі події війни.

Завдяки своїм сторінкам в Instagram, Facebook артисти "тримають зв’язок із своєю аудиторією і підтримують інформаційний фронт". Багато з них співпрацює з благодійними фондами, роблячи внесок у перемогу.

"Однак останнім часом на соцмережі багатьох селебриті та лідерів думок з багатомільйонною аудиторією посилилися бот-атаки, які призводять до блокування та видалення цих сторінок. Подібна історія набуває системного характеру", - пожалілась Полякова.

Співачка заявила, що лише протягом останніх днів була неодноразово атакована її сторінка в Інстаграм. Зокрема, видалялись публікації з важливою інформацією про благодійні збори, світлини з наслідками ракетних ударів по українських містах.

"Таким чином ми втрачаємо зв’язок з величезною аудиторією не лише в Україні, а й за кордоном. Нам цинічно намагаються закрити рота у висвітлюванні правди", - наголосила артистка.

Усе це відбувається попри "стриманість у публікаціях, виваженість у формулюванні думок і слів".

"Сьогодні моя сторінка в Instagram була видалена. І такі випадки серед українських виконавців, на жаль, непоодинокі. Я прошу допомоги у вирішенні цього питання та щиро сподіваюся бути почутою!", - завершила Полякова.