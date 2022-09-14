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"Інструкція до Джавеліну – тепер зрозуміліше": у "Гончаренко центрах" стартували безкоштовні курси англійської для військових

14 вересня, 2022 середа
11:19
Новини

У "Гончаренко центрах" розпочалось навчання з англійської мови для військових. Наразі у декількох осередках мережі вже запустились групи, до яких долучилося понад 50 захисників і захисниць. Після закінчення навчання учасники отримають відповідні сертифікати

Культурно-освітня мережа Гончаренко центр запровадила курси англійської мови для українських військовослужбовців. Навчання відбувається за професійною програмою для початкового рівня. Для солдатів сформовані окремі групи, в яких наразі навчається вже понад 50 людей. 

За словами керівниці мережі Гончаренко центр Марії Донець, наразі розробляється онлайн-курс з англійської мови для тих військовослужбовців, які через особливості своєї професії не можуть відвідувати офлайн заняття в центрах. "До наших центрів звернулись командири декількох військових підрозділів, які хотіли, щоб солдати вивчали англійську. Тому ми одразу прийняли рішення запустити додаткові групи саме для військових. Окрім того, ми розуміємо, що охочих багато, але приходити на заняття можуть не всі – тому готуємо програму дистанційного мовного навчання для захисників і захисниць", — підкреслила вона.

Як зазначив командир одного з підрозділів (ім’я та посаду не вказуємо з міркувань безпеки) потреба у володінні англійською мовою для військовослужбовців зростає. "Ці курси – нагода для військових підняти свій рівень. Адже зараз багато треба читати англійською – приходить нова зброя, техніка, всі інструкції до неї йдуть англійською мовою. Знання іноземної мови – допомагає опанувати нову зброю, дає можливість ефективно спілкуватись безпосередньо з іноземними інструкторами, що вкрай потрібно під час навчань закордоном. Тому зараз англійська для військовослужбовців у пріоритеті", – підкреслив захисник.

Засновник волонтерської мережі Гончаренко центр, нардеп Олексій Гончаренко, запросив командирів військових підрозділів звертатись до Гончаренко центрів щодо запису на курси англійської. "Коли ми вигадали слоган "Інструкція до Джавеліну зрозуміліше з Гончаренко центром" ми ще не знали, що він так швидко втілиться у життя. Ми пишаємось, що військові обирають нашу мережу. І пишаємось нашими солдатами, які встигають не лише захищати нас, а ще й навчатися. Дякуємо від душі командирам, які дбають про розвиток свого особового складу. І тому в Україні освічені, розумні та професійні захисники і захисниці. Ще хочу запросити представників командування, які хочуть, щоб їхні підлеглі пройшли безплатний курс англійської, звертатися до Гончаренко центрів у місцях дислокації", – наголосив Олексій Гончаренко. 

Для довідки: "Гончаренко центри" є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безплатної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.

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